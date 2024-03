John Bolton, l’ex-conseiller à la sécurité nationale de l’ex-président américain Donald Trump s’en prend à nouveau durement à son ancien patron dans une interview accordée au journal Le Figaro. D’après lui, il est complètement absurde de croire que la démocratie américaine ne résisterait pas au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. “Il ne pense pas comme un homme politique, mais comme un agent immobilier”, affirme John Bolton dans les colonnes du média français.

Interrogé sur les conséquences d’une réélection de Donald Trump sur la politique étrangère américaine, John Bolton, l’ancien conseiller du politique républicain, explique d’emblée: “Si on considère ce dernier comme un politicien normal, on se fourvoie. Donald Trump n’a pas de philosophie politique, il ne s’implique pas dans l’analyse des politiques ou le processus de décision de la manière dont nous utilisons ces termes d’ordinaire. Pour lui, tout est épisodique, anecdotique, transactionnel. Et tout est subordonné à la question de savoir comment cela va profiter à ‘Donald Trump’, politiquement ou personnellement.”

D’après John Bolton, “Biden fait une erreur en menaçant le pays d’une apocalypse si Trump revient”. Il précise: “Les gens ne le croient pas. Moi non plus, car c’est faux ! D’abord, concernant la possibilité de renverser la république, soyons clairs: Donald Trump n’est pas Jules César! (…) La Constitution américaine et ses institutions sont fortes. Trump les a attaquées en essayant de remettre en cause le résultat des élections et il a échoué. S’il n’a pas été capable de voler l’élection quand il était dans le Bureau ovale, cela ne va pas se produire en novembre à partir de Mar-a-Lago.” L’ex-conseiller de Trump ajoute ensuite: “Il n’a pas le cerveau d’un dictateur. C’est un promoteur immobilier, bon Dieu!”

Une sortie de l’Otan

John Bolton estime cependant que Donald Trump serait capable de quitter l’Otan s’il revient à la tête de son pays en novembre prochain. “Je pense que c’est très probable. Trump, quand il a une idée, y revient encore et encore, puis se laisse distraire, oublie, mais finalement y revient et agit. Voilà pourquoi une sortie de l’Otan est une vraie possibilité. Beaucoup de gens pensent que c’est juste un instrument de négociation, mais je ne le pense pas”, affirme l’ancien conseiller à la sécurité.

“La vérité est que, pour lui, les Européens ne sont pas vraiment nos amis. Voilà pourquoi l’Alliance souffrira s’il revient”, poursuit-il, avant de conclure: “Trump est une aberration qui a causé beaucoup de dégâts, et un deuxième mandat en ferait sans doute encore plus. Mais nous avons eu une guerre civile en Amérique qui a fait 620.000 morts! Et nous sommes toujours là ! Donald Trump est un gros problème, mais ce n’est tout de même pas la guerre civile.”

Source: https://www.7sur7.be/

