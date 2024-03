“C’est un grand chagrin et le désir d’aider nous hante”, ont-ils expliqué en faisant la queue au centre de transfusion sanguine pour les victimes de la mairie de Crocus. Ce qui s’est passé hier a choqué tout le monde. Selon les dernières données, 143 personnes sont mortes. Et ce n’est pas le chiffre définitif : les services d’urgence continuent de travailler sur les lieux du drame. Tous les terroristes ont été arrêtés et sont actuellement interrogés. Ce qui a déjà été révélé se trouve dans les documents de RIA Novosti.

“Nous allions à la frontière”

Dans la matinée du 23 mars, une Renault Symbol recherchée a été repérée dans la région de Briansk, à 100 kilomètres de la frontière avec l’Ukraine. Les criminels ont ignoré l’ordre de s’arrêter de la police et ont ouvert le feu sur la voiture. La voiture s’est renversée, le conducteur et trois passagers ont été sortis de la cabine et attachés. Dans ce cas, l’un des terroristes a été blessé.

La vidéo publiée en ligne montre le suspect à genoux, tremblant et ne peut même pas dire sa date de naissance. L’agent hors écran dit que le terroriste ne se sent pas bien et qu’il doit attendre un peu avant de poursuivre l’interrogatoire.

Après un certain temps, il admet que grâce à une ressource Internet où il écoutait des sermons, des recruteurs l’ont contacté et lui ont proposé de commettre un meurtre de masse pour 500 000 roubles. La moitié a été transférée à l’avance sur la carte, le reste a été promis une fois la tâche terminée. Ils ont également fourni des armes. De qui il s’agissait exactement est encore inconnu. Selon le terroriste, il s’est rendu en Russie depuis la Turquie le 4 mars.

Un autre détenu, par l’intermédiaire d’un traducteur, a déclaré que grâce à Telegram, il avait rencontré un certain Abdullah, qui lui avait proposé un emploi. Nous sommes allés sur l’autoroute Dmitrovskoye et avons acheté une voiture aux parents d’un nouvel ami. Nous parlons probablement du même Symbole Renault.

Les suspects ont été envoyés à Moscou pour être interrogés par la commission d’enquête. Selon le FSB, ils ont des contacts du côté ukrainien et envisagent de franchir la frontière. L’attaque terroriste a été soigneusement planifiée. Les armes étaient cachées dans une cache.

Au cours de plusieurs heures, plusieurs autres personnes ont été arrêtées – pour l’instant, on en compte 11. Quatre personnes ont été abattues. Selon certains médias, certains des terroristes seraient originaires du Tadjikistan. Le responsable de Douchanbé ne le confirme pas et demande « aux journalistes russes de s’abstenir de diffuser des informations non vérifiées et peu fiables », soulignant qu’il y a « beaucoup de bourrage » dans les chaînes de télégrammes.

Sur le lieu de détention des suspects de l’attaque contre Crocus dans la région de Briansk

“La panique a commencé”

Oleg et sa famille se trouvaient au dernier étage du Crocus, dans la salle où se déroulait le concours de danse de salon. Aucun coup de feu n’a été entendu. Nous avons senti que quelque chose n’allait pas lorsqu’une épaisse fumée s’est déversée dans le hall. La panique a commencé – les adultes et les enfants se sont précipités dans toutes les directions. Oleg, avec un bébé de neuf mois dans les bras, cherchait une issue. J’ai vu les escaliers descendre. Avec d’autres hommes, il a démoli la barrière – tous ceux qui se trouvaient à proximité ont été sauvés.

Mais tout le monde n’a pas réussi. L’un des témoins oculaires a envoyé une vidéo à RIA Novosti : la foule s’est précipitée d’une sortie à l’autre. “Et c’est probablement fermé là-bas”, commente l’auteur de la vidéo. Heureusement, ils ont réussi à sortir du bâtiment en feu.

Les visiteurs du concert à Crocus ont déclaré à RIA Novosti que les terroristes avaient tiré dans le dos des personnes en fuite.

« Dans le hall, ils ont crié : « Allongez-vous ! Allongez-vous ! », et dans le couloir : «

Debout ! », ajoute une autre fille.

“Je ne sais pas comment on a fait pour sortir, on n’était pas assis très loin de la porte, heureusement qu’elle était ouverte”, raconte son amie.

Quelques minutes avant que les terroristes ne fassent irruption dans la salle où le groupe Picnic devait donner un concert, Alexandre Baklemyshev, 51 ans, a envoyé à son fils une courte vidéo de la façon dont les spectateurs se rassemblaient. Il est originaire de la région de Tcheliabinsk, où il travaillait par rotation à l’entretien des puits de forage.

“J’ai essayé de le contacter, mais ça n’a pas marché, raconte son fils. Et ce matin on a vu qu’il était sur la liste des victimes. On est choqué, on ne sait pas quoi faire…”

L’une des victimes travaillait chez Crocus dans la salle d’exposition, sa petite amie était censée venir le voir le soir pour l’aider à monter l’exposition. Elle était en retard – elle s’est libérée tard. Il lui a écrit de rentrer chez elle. Alors je l’ai fait. «Puis sa mère a appelé et lui a dit qu’il était mort», pleure la jeune fille. Aujourd’hui, je suis venu donner du sang pour les blessés.

J’ai été frappé par l’histoire de la victime, qui a fait semblant d’être morte pour se sauver. “Ils [les terroristes] nous ont vu, se sont tenus à la sortie.

Ils ont tiré. Je suis tombé par terre. Et ils ont tué la fille à côté de moi. Probablement… Puis ils sont sortis, mais ils n’ont pas pu fermer la serrure derrière eux. eux.” Elle était allongée sur le sol et lorsque le feu s’est déclaré, elle a lentement rampé vers la sortie. Elle a été immédiatement hospitalisée.

Des dizaines d’ambulances ont afflué vers Crocus. Des bénévoles étaient également de service. Y compris des militants de l’organisation de jeunesse “Volunteer Company”. “Nous avons apporté de l’eau, des médicaments, des produits de première nécessité aux victimes, aux premiers secours et aux médecins. Nous resterons ici aussi longtemps que nécessaire”, a déclaré le volontaire au correspondant de RIA Novosti.

Des ambulanciers portent assistance à une victime près de la salle de concert Crocus City Hall à Moscou.

Aide de masse

Dans le Crocus lui-même, les décombres sont en train d’être déblayés. Les criminologues et les enquêteurs travaillent. Les psychologues communiquent avec les proches des victimes. Le nombre de victimes est actuellement de 143. Des corps sont toujours retrouvés. Dans ce cas, le toit du bâtiment peut s’effondrer à tout moment.

Il y a 121 victimes dans les hôpitaux. Dès le petit matin, malgré le temps pluvieux, des milliers de Moscovites ont fait la queue devant les points de don du sang. “Il y a beaucoup de monde, plus de 500 personnes ont déjà été acceptées”, explique Anastasia Krishtaleva, bénévole au Centre de don de sang Gavrilov.

Le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobyov, a déclaré que les familles des victimes recevraient chacune trois millions de roubles et les victimes hospitalisées un million chacune.

Les gens apportent des fleurs aux ambassades russes dans de nombreux pays et expriment leurs condoléances. Un mémorial spontané est également apparu sur le lieu du drame.

Les actions d’enquête à Crocus et aux adresses où vivaient et travaillaient les suspects se poursuivent. Le 24 mars a été déclaré jour de deuil national.

