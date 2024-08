Deux candidats au coude-à-coude. À près de 3 mois de l’élection présidentielle, la vice-présidente Kamala Harris, pressentie pour être désignée comme candidate démocrate, et l’ex président Donald Trump sont donnés quasiment à égalité dans les derniers sondages d’intentions de vote, signe de la progression de l’ancienne sénatrice.

Dans le dernier sondage de l’institut Ipsos pour l’agence Reuters, paru le 30 juillet, Kamala Harris est donnée devant l’homme d’affaires avec 43% des intentions de vote contre 42% pour le républicain. Un point seulement sépare donc les deux probables adversaires dans les urnes en novembre prochain, alors que la marge d’erreur est évaluée à 3,5 points par l’institut.

La marge reste fine, mais elle marque une tendance positive pour l’ancienne procureure, soudainement propulsée fin juillet comme très probable candidate démocrate après le retrait de Joe Biden.

Globalement, 46% d’Américains disent avoir une opinion favorable de Kamala Harris, contre 51% d’opinions défavorables. Là aussi, la démocrate enregistre une progression nette, puisque seulement 40% d’Américains affirmaient avoir une bonne image d’elle contre 57% d’avis défavorables. La popularité de Donald Trump en revanche reste stable, avec 41% d’opinions favorables et 56% d’opinions défavorables.

Donnée plus compétente et plus sympathique

Même tendance avec le sondage de YouGov pour The Economist du 31 juillet, où cette fois Kamala Harris est créditée de 46% des intentions de vote contre 44% pour Donald Trump.

L’opinion des Américains à l’égard de Kamala Harris a fortement évolué. Alors qu’elle était donnée à égalité de Joe Biden sur la gestion de plusieurs domaines clés avant l’annonce de son retrait, elle surpasse désormais l’ex candidat sur tous les sujets. Sur l’avortement par exemple, elle est donnée comme plus compétente que Trump à 48% contre 30%. Même tendance sur l’éducation, la politique étrangère ou la santé.

Elle est également donnée comme plus sympathique que Donald Trump, avec 10 points de plus, alors qu’elle n’avait que 2 points de plus avant le retrait de Joe Biden, et comme authentique, avec 4 points de plus, contre 6 points de moins face à l’homme d’affaires auparavant.

Une tendance positive

D’autres sondages donnent cependant Donald Trump toujours devant Kamala Harris, mais avec un écart moindre. Selon le sondage de Rassmussen Reports du 1er août, le magnat de l’immobilier est donné à 49% des intentions de vote contre 44% pour l’ancienne sénatrice.

Seulement une semaine plus tôt, le dernier sondage de cet institut donnait le républicain à 50% contre 43% pour la démocrate. La tendance est donc là encore en faveur de Kamala Harris.

Cette dernière doit être formellement désignée comme candidate démocrate à la présidentielle après un processus en ligne qui s’achèvera lundi 5 août en fin de journée.

Source: BFMTV.com

