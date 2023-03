La dédollarisation du monde progresse

L’accord entre les banques centrales de Russie et d’Iran constitue une nouvelle étape dans le processus de dédollarisation de l’économie mondiale. Dans le cadre de cet accord, 52 banques iraniennes seront liées à 106 banques russes. L’utilisation du rouble et du rial représentant plus de 60% des échanges commerciaux entre les deux pays, l’accord permettra d’éviter les sanctions occidentales et de résoudre les problèmes commerciaux entre les deux pays.

Les banques centrales des deux pays travaillent à l’introduction d’une monnaie commerciale commune remplaçant le dollar américain. Il s’agirait d’une monnaie numérique couverte par l’or. Grâce à ces mesures, la Russie est devenue le plus grand investisseur en Iran, représentant 45% du total des investissements étrangers. La Russie investit dans des projets énergétiques, les chemins de fer, la construction automobile et l’agriculture.

Tout cela fait partie de l’accord qu’ont conclu, en septembre 2022 à Samarcande, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping visant à renforcer le monde multipolaire. Les entretiens de Poutine avec le président iranien Ebrahim Raïssi à Samarcande étaient basés sur une stratégie commune profonde entre les deux pays.

Les plans de la Russie et de l’Iran s’inscrivent dans le cadre de l’« axe oriental », privilégiant les États régionaux de Russie, de Chine, d’Inde et d’Asie centrale.

La dimension mondiale de cette tendance est liée à la formation et au renforcement des États BRICS. Au cours de 2023, ils approfondiront le développement de leurs systèmes de paiements financiers mutuels et de leur propre monnaie de réserve. Actuellement, il y a au moins 13 candidats confirmés à l’adhésion aux BRICS, dont l’Argentine, l’Iran, l’Arabie saoudite et l’Indonésie.

La proposition du Brésil visant la création d’une monnaie commune sud-américaine va dans le même sens. Cette monnaie, appelée Sur, sera employée pour les échanges entre les pays de la région, à commencer par l’Argentine et le Brésil. Une banque centrale sud-américaine doit être créée, s’appuyant sur les réserves brésiliennes.

Tout cela renforcera le processus international de la dédollarisation du commerce international tout en affaiblissant la domination économique des États-Unis sur l’échiquier global. La lutte pour la création d’un monde multipolaire se déroule donc parallèlement au processus de dédollarisation du commerce international.

source : Pagina 12 via Horizons et débats

