Trump parviendra-t-il à briser l’alliance sans limite entre la Russie et la Chine ?

Il y a quelques semaines, le journal britannique The Guardian, qui fait autorité en la matière, a indiqué quelles seraient les conditions de la nouvelle administration américaine pour mettre fin à la guerre en Ukraine : «Trump négociera les conditions de la Russie avec Kiev si Moscou rompt ses relations militaires avec la Chine».

Il s’agit d’une suggestion compréhensible si l’on se place du point de vue de Washington, mais irréalisable à la lumière de la situation intérieure et mondiale actuelle si l’on se place du point de vue de Moscou et de Pékin. C’est aussi la principale raison pour laquelle je pense que le conflit avec l’OTAN en Ukraine n’est pas près de se terminer : Trump n’a rien à offrir à Poutine, Poutine n’a rien à offrir à Trump.

Les liens russo-chinois remontent à loin, même à la doctrine Primakov des années 1990, lorsque le triangle géopolitique Moscou-Beijing-New Delhi – qui devait être étendu à l’Iran – était identifié par le diplomate russe comme la clé de la stabilité de l’Eurasie face à la pénétration militaire américaine.

Ces relations se sont ensuite renforcées au fil des années, d’abord au sein de l’Organisation de coopération de Shanghai dans le but d’empêcher l’avancée de la thalassocratie américaine en Asie centrale, puis grâce à la plateforme géopolitique des BRICS.

Bien qu’ayant averti l’Occident de ne pas aller trop loin lors de son discours de Munich, la présidence de Poutine a été contrainte d’abord de s’engager dans un conflit éphémère en Géorgie, puis d’intervenir militairement en Syrie en empêchant l’OTAN de mettre la main sur sa base de Tartous. Il en va de même pour le raid et le référendum qui s’en est suivi en Crimée en 2014, qui a permis de sceller la souveraineté russe sur la base navale de Sébastopol, en mer Noire.

La Chine a suivi de près depuis 2008 (compte tenu de la crise financière résultant de l’éclatement de la «bulle» des subprimes américains) et avec une compréhension croissante tous les mouvements russes, sentant que le renversement d’Assad en 2011 aurait favorisé un «régime hasardeux» en Iran que Pékin lui-même n’aurait pas apprécié, puis aidant économiquement la Russie face à l’assaut spéculatif de la finance américaine contre le rouble et aux sanctions euro-atlantiques en 2014.

L’amitié sans bornes scellée par les deux dirigeants, Poutine et Xi Jinping, ainsi que la déclaration commune en faveur d’un nouveau monde multipolaire, représentent l’épilogue naturel d’une relation géopolitique russo-chinoise intime sur laquelle peu d’analystes avaient parié auparavant.

Pékin a résisté à toutes les pressions occidentales au cours des trois dernières années et a continué à soutenir conjointement l’économie russe attaquée par les sanctions renforcées de l’UE et des États-Unis après le début de l’opération militaire spéciale. Les deux grands projets d’infrastructure eurasiens, la Razvitie russe et la Nouvelle route de la soie terrestre et maritime chinoise, ont été harmonisés au nom d’une vision géopolitique commune : la défense du «Heartland».

Moscou et Pékin ont ainsi identifié une série de points de convergence : renforcement de la multipolarité, élargissement des BRICS à de nombreux pays (BRICS+), dédollarisation dans les échanges monétaires internationaux et les relations commerciales réciproques, clôture de l’accord énergétique Force de Sibérie 2 qui pourrait entrer en fonction prochainement, partenariat dans l’Arctique face aux ingérences de l’OTAN.

Bien entendu, toutes les nominations de l’administration Trump vont dans le sens de provoquer une rupture de l’amitié stratégique globale entre la Russie et la Chine et d’empêcher Pékin d’acheter de l’énergie à l’Iran ; le coup d’État armé à Damas de ces dernières semaines va dans ce sens et constitue une menace directe pour l’initiative Belt and Road et pour la géopolitique russe d’accès aux «mers chaudes» ; ainsi que la réactivation du projet de gazoduc qatari via la Turquie vers l’Europe se fait au détriment du projet énergétique iranien qui devait exploiter le gisement de South Pars.

Les propos de Poutine après le tir du missile Oreshnik ont mis en garde les États-Unis contre la création de nouvelles crises non seulement dans l’«étranger proche», mais aussi dans le quadrant Asie-Pacifique, où Washington aimerait en fait diriger son attention après avoir «gelé» le conflit en Ukraine.

Alors que la nouvelle administration Trump est truffée de partisans du Projet 2025, un manifeste néoconservateur décliné géopolitiquement dans un sens anti-chinois et anti-iranien, Moscou continue de tisser sa toile de relations vers l’Asie de manière de plus en plus rigoureuse : de l’Afghanistan au Pakistan (voir par exemple l’adhésion d’Islamabad au Corridor économique Nord-Sud), de la République démocratique de Corée au Myanmar, à la fois pour réaffirmer qu’elle se coordonnera avec la Chine en cas de crise militaire entre Washington et Pékin, et pour donner corps à la vision multivectorielle de vieille mémoire qui laisse entrevoir la formation d’un nouvel axe mondial sunnite par rapport auquel la Russie veut se placer en interlocuteur crédible et égalitaire.

L’initiative «la Ceinture et la Route» (BRI), l’Union économique eurasienne (UEE), l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et le partenariat de la Grande Eurasie font tous partie d’un paradigme sans précédent des relations internationales, propre au fonctionnement d’un ordre mondial qui correspond aux nouvelles conditions inaugurées par un monde multipolaire caractérisé par les processus concomitants de la mondialisation et de la régionalisation. Toutefois, la Russie et la Chine aspirent à une intégration beaucoup plus large de la macro-région eurasienne et ne se limitent pas à une éventuelle zone de libre-échange Chine-EEE ou Chine-ASEAN.

Cela crée les conditions nécessaires pour développer la BRI avec la participation d’autres acteurs, qu’il s’agisse d’États ou d’organisations régionales. Pour concrétiser les visions existantes, il sera nécessaire d’éliminer les risques et les faiblesses des relations sino-russes et de renforcer une identité commune et une pensée orientée vers l’Eurasie.

Le lancement du corridor économique Chine-Mongolie-Russie (CMREC), qui met l’accent sur le double objectif de Moscou et de Pékin de parvenir à l’indépendance économique vis-à-vis des marchés occidentaux tout en conservant un contrôle stratégique sur les corridors de transit est-ouest essentiels, sera déterminant. Ce projet à multiples facettes repose sur trois mécanismes stratégiques cruciaux : les concessions tarifaires et commerciales, l’expansion des infrastructures et les accords de partage des ressources.

Un corridor économique et logistique s’inscrit dans le cadre plus large de la réorientation de la Russie vers l’Asie (prônée par Sergei Karaganov), renforcée par son partenariat croissant avec la Chine, qui réoriente les ressources et le commerce des routes occidentales traditionnelles vers l’Est.

