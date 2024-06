Le plus haut diplomate russe doit rencontrer les dirigeants politiques du pays à Conakry

CONAKRY /Guinée/, 3 juin. /TASS/. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé en Guinée, où il entamera une nouvelle tournée africaine, a rapporté le correspondant de TASS.

Le plus haut diplomate russe doit rencontrer les dirigeants politiques du pays à Conakry. La dernière visite de travail de Lavrov en Guinée remonte à février 2013.

“Les relations russo-guinéennes sont amicales. Il existe un dialogue politique actif”, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. Le 27 juillet 2001, une déclaration sur les principes des relations amicales et de partenariat entre la Russie et la Guinée a été signée à Moscou. Depuis 2002, la Commission intergouvernementale russo-guinéenne pour la coopération économique, scientifique, technique et commerciale fonctionne. Le 27 septembre 2017, lors d’une rencontre entre le président de la Douma russe Viatcheslav Volodine et le président guinéen Alpha Condé, il a été décidé de créer une commission interparlementaire.

