Le Président Mahamat Idriss Déby Itno, a été élevé samedi à la dignité de maréchal du Tchad, lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée en présence des plus hautes autorités du pays.

Cette distinction fait suite à une résolution adoptée le 9 décembre 2024 par les conseils nationaux qui, selon les propos du président, « a recueilli 100 sous-envois pour deux comptes, soit un taux de 91,4 % ».

« Après un examen minutieux de mon parcours académique, militaire et politique, ainsi que mon modeste apport qui a contribué à éviter à notre pays de sombrer dans le chaos, les conseils nationaux ont jugé juste et utile (…) de m’élever à la dignité des marchands du Tchad », a déclaré le nouveau maréchal dans son discours d’investiture.

Dans son allocution, le président Déby a rendu un « vibrant hommage » au président du Conseil national de transition, Dr Harun Kabaddi, saluant « sa détermination et son élan rassembleur » qui ont permis de « travailler dans le calme, la sérénité et l’esprit d’équipe ».

Il a également exprimé sa gratitude envers les différentes composantes de la société tchadienne, citant notamment « les acteurs de la classe politique, de la société civile, des ex-politico-militaires, des activistes de la diaspora, des femmes tchadiennes, de la jeunesse tchad, des chefs religieux et traditionnels ».

Le chef de l’État tchadien a particulièrement mis en avant le rôle des forces armées, soulignant que « cette élévation honore particulièrement les forces de défense et de sécurité qui consentent au quotidien des sacrifices énormes pour assurer la sécurité et la stabilité dans notre pays ».

Dans une perspective d’avenir, le président Mahamat Idriss Déby a lancé un appel solennel à l’unité nationale, invitant « tous mes compatriotes pour que tous ensemble, nous donnions la main afin que plus jamais l’Amen ne donne les armes de l’autodestruction ».

Il a souligné l’importance du « compromis historique qui s’est dégagé à l’issue du Dialogue national inclusif et souverain », le qualifiant de « ciment de notre unité nationale désormais solide et fortifiée ».

Réaffirmant son engagement pour le développement du pays, le président tchadien a déclaré : « Je demeure convaincu que cette élévation, loin d’être un simple symbole, apparaît comme un réel motif d’encouragement à poursuivre mon combat pour un Tchad débarrassé de tard qui freine son progrès et développement ».

« Ma volonté de faire du Tchad une nation exemplaire et un peuple conscient de son destin est sincère », a-t-il affirmé, s’engageant à œuvrer « avec les hommes et femmes sincères, honnêtes et dévouées » pour « faire du Tchad une terre où il fera de plus en plus bon de vivre ».

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du Premier ministre, des présidents des grandes institutions de la République, et du doyen du corps diplomatique, l’Ambassadeur du Maroc.

