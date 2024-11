Le Niger qualifie le rappel de l’ambassadeur de l’UE de “décision unilatérale” de son gouvernement

NIAMEY, 24 novembre (Xinhua) — Le Niger a annoncé dimanche que le rappel de l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) à Niamey, Salvador Pinto da França, en raison de la gestion des fonds destinés aux ONG pour assister les victimes des inondations, est une “initiative unilatérale de son gouvernement et non celle de l’UE”, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération diffusé à la télévision nationale.

L’UE avait déclaré samedi, par le biais d’un communiqué, son “désaccord concernant les raisons évoquées par le Niger au sujet de la gestion de l’aide humanitaire” et avait décidé de rappeler son ambassadeur pour des consultations.

Le ministère a indiqué que son pays “n’a jamais demandé d’assistance humanitaire internationale suite aux inondations, et encore moins auprès de l’UE”.

Il a également souligné que le gouvernement nigérien avait pris la décision souveraine de financer lui-même les réparations des dégâts causés par les inondations.

De plus, “l’annonce de cette aide non demandée est apparue sur les réseaux sociaux deux semaines avant que les autorités nigériennes ne soient officiellement informées, ce qui va à l’encontre des usages diplomatiques souvent rappelés par une note verbale circulaire envoyée aux missions diplomatiques et organisations internationales accréditées au Niger”, a avancé le communiqué, en ajoutant que “le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération est le seul interlocuteur en la matière, impliquant que même si une aide avait été sollicitée, elle aurait dû passer par ce ministère”.

Enfin, l’acheminement de cette aide dans les régions s’est fait par le biais des ONG sélectionnées par la délégation de l’UE à Niamey, et cela dans une “totale opacité”.

Face à cet incident, qui “témoigne d’un manque de respect flagrant envers les autorités nigériennes”, le gouvernement a conclu qu’une collaboration avec l’ambassadeur de l’UE n’était plus envisageable. En conséquence, il a demandé son rappel et son remplacement dans les plus brefs délais, selon le communiqué. Ailette

Source: https://french.news.cn/

