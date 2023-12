Les BRICS confirment une nouvelle expansion avec 6 autres pays en 2024

«Le monde ne peut pas être dirigé par sept pays» & les BRICS veulent faire entendre leur voix dans les affaires du monde, et créer une multi-polarité dans la structure mondiale.

Lors du sommet annuel du bloc en 2023, l’alliance des BRICS a annoncé un effort d’expansion historique de six pays. Par la suite, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis (EAU), l’Iran, l’Argentine, l’Égypte et l’Éthiopie ont reçu des invitations. Aujourd’hui, le ministre indien des Affaires étrangères a récemment confirmé que les BRICS sont prêts à lancer un nouveau plan d’expansion à six pays en 2024.

S’exprimant lors d’un événement cette semaine, Subrahmanyam Jaishankar a confirmé que le bloc des BRICS s’était déjà mis d’accord sur une extension pour la prochaine réunion au complet. Bien qu’il n’ait pas révélé si l’alliance s’était déjà mise d’accord sur les pays candidats, il a indiqué combien d’entre eux seraient inclus.

Les BRICS sont déjà d’accord sur l’élargissement en 2024

Ces dernières années, peu de développements géopolitiques ont attiré l’attention comme celui des BRICS en 2023. En effet, l’alliance n’a pas caché son objectif de perturber l’équilibre actuel du pouvoir mondial. En outre, elle a fait des vagues avec un plan d’expansion historique lors de son dernier sommet annuel. Ce sommet n’est officiellement pas censé être le dernier.

En effet, le ministre indien des affaires extérieures a confirmé que le bloc des BRICS mettrait en œuvre un autre plan d’expansion de six pays en 2024. Plus précisément, il a déclaré que l’alliance s’était déjà mise d’accord sur cette proposition. L’année dernière, sur les six nations invitées, une seule a refusé d’entrer dans le bloc.

M. Jaishankar a ensuite décrit l’objectif global des BRICS. Il a notamment déclaré que «le monde ne peut pas être dirigé par sept pays». Il a parlé de la tentative des BRICS de faire entendre leur voix dans les affaires mondiales. Enfin, il s’est fait l’écho de la tentative du bloc de créer une multipolarité dans la structure mondiale.

Il n’y a eu aucune indication quant à l’inclusion de nations dans le plan de suivi de l’expansion de l’alliance. Cependant, pendant la majeure partie de l’année dernière, une pléthore de pays ont cherché à entrer dans l’alliance. Le Pakistan et le Nigeria ont fait part de leurs espoirs d’être inclus. Quoi qu’il en soit, cette déclaration confirme qu’un nouveau cycle d’expansion devient une certitude.

source : https://watcher.guru/news/brics-confirms-another-6-country-expansion-in-2024

via Spirit of Free Speech

