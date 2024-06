ST. PETERSBOURG, le 6 juin. /TASS/. Les relations entre la Russie et l’Occident, la situation en Ukraine et les problèmes régionaux ont été abordés lors de la rencontre du président russe Vladimir Poutine avec les chefs des agences de presse internationales organisée par TASS.

La conversation était animée par le directeur général de TASS, Andreï Kondrashov.

Vous trouverez ci-dessous un bref résumé des questions soulevées lors de la réunion, qui a duré plus de trois heures et comprenait des dizaines de questions.

erreurs américaines

Poutine s’est dit certain que la politique américaine à l’égard de la Russie resterait inchangée quel que soit le résultat de la prochaine élection présidentielle. Moscou “travaillera avec n’importe quel président élu par le peuple américain”.

Le dirigeant russe s’est dit surpris que “[non seulement] dans le domaine de la politique internationale, dans la politique intérieure, mais aussi dans la politique économique, l’administration [américaine] actuelle commette des erreurs les unes après les autres, massivement et rapidement”. “Parfois, c’est même surprenant quand on regarde ce qui se passe”, a-t-il ajouté.

Parlant du procès de l’ancien président américain Donald Trump, Poutine a déclaré que l’ex-président était persécuté pour des raisons politiques, ce qui détruisait le leadership imaginaire de Washington dans le domaine de la démocratie et même du système politique du pays.

Commentant les allégations d’ingérence présumée de la Russie dans les affaires intérieures des États-Unis, le président a déclaré que Moscou « observe tout cela à distance ». “Nous ne sommes jamais intervenus dans les processus politiques internes des Etats-Unis et nous ne le ferons jamais”, a-t-il déclaré.

Parlant de l’Ukraine, il a déclaré que Washington ne se souciait pas du pays et de sa population. “Personne aux Etats-Unis ne se soucie de l’Ukraine. Ce qui les intéresse, c’est la grandeur des Etats-Unis, qui ne se battent pas pour l’Ukraine ou le peuple ukrainien, mais pour leur grandeur et leur leadership. Et ils ne peuvent en aucun cas permettre à la Russie de réussir, car ils pensent que dans ce cas, les dirigeants américains seront lésés. C’est là tout l’intérêt de ce que font les États-Unis”, a-t-il déclaré.

Poutine a décrit la décision de Washington d’utiliser le dollar américain comme outil de sanctions comme une grave erreur, car elle mine la confiance dans la monnaie américaine.

Pas de logique ni de courage dans l’UE

La Russie et les pays de l’Union européenne sont capables de résoudre les problèmes existants dans les relations bilatérales, mais les dirigeants européens manquent de courage et de confiance pour défendre leurs intérêts nationaux. En conséquence, le bien-être des citoyens européens est désormais menacé.

Parlant de l’Allemagne, Poutine a déclaré que la République fédérale d’Allemagne n’a jamais été un pays entièrement souverain après la Seconde Guerre mondiale, mais que son économie est une force motrice pour l’Europe et que, si l’Allemagne commence à « éternuer et à tousser », « tout le reste » Les économies européennes tomberont malades. »

A titre d’exemple, il a cité la France, dont l’économie est désormais « au bord de la récession ».

Gazprom survivra au refus de l’Europe de fournir du gaz russe s’il veut plutôt « acheter du gaz naturel liquéfié qui traverse l’océan à des prix exorbitants », a déclaré Poutine, ajoutant qu’il ne voyait « aucune logique formelle » dans les actions de l’Europe. “Je ne veux offenser personne, mais la formation des décideurs occidentaux, y compris en Allemagne, laisse beaucoup à désirer”, a-t-il déclaré.

L’Occident doit supporter Kiev et étouffer ses pertes

Les États-Unis supporteront le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky jusqu’au printemps 2025, mais il sera ensuite remplacé, estime Poutine. L’Occident a déjà sélectionné “plusieurs candidats” pour le remplacer, a-t-il indiqué.

Cependant, l’Occident a encore besoin que Zelensky « prenne certaines mesures », comme abaisser l’âge de mobilisation, avant de se débarrasser de lui. Selon Poutine, la campagne de mobilisation de l’Ukraine ne sert qu’à reconstituer ses troupes et les États-Unis insistent pour réduire l’âge de la conscription à 18 ans.

Le président russe n’a pas donné de chiffres précis sur les pertes russes dans le conflit, affirmant seulement qu’elles sont “certainement nettement inférieures à celles de la partie adverse”. “En ce qui concerne les pertes irréparables, le rapport est de un pour cinq”, a précisé Poutine.

Cependant, il a indiqué qu’au total, 1 348 soldats et officiers russes sont détenus comme prisonniers de guerre (prison de guerre) en Ukraine, tandis que 6 465 militaires ukrainiens sont prisonniers de guerre en Russie. Les pays européens et les États-Unis restent discrets sur la perte de leurs formateurs et conseillers en Ukraine, a-t-il ajouté.

L’armée ukrainienne n’est pas en mesure d’utiliser seule les armes occidentales à longue portée, car toutes les décisions doivent être prises par les pays qui les ont fournies, a poursuivi le président russe. “Comme je l’ai déjà dit, une mission de vol est nécessaire. Et en fait, cela est fait par ceux qui fournissent ces armes : par le Pentagone pour l’ATACMS, et par les Britanniques s’il s’agit de Storm Shadow”, a-t-il expliqué.

Au mépris des sanctions

Les pays occidentaux envisageaient de saper l’économie russe dans un délai de trois à six mois, mais cela n’a pas eu lieu, a déclaré le dirigeant russe, ajoutant que l’objectif qu’il s’était fixé pour que le pays entre dans le top quatre des économies mondiales avait été atteint.

Il est important de maintenir le rythme du développement, a souligné Poutine. Selon lui, la Russie commencera à produire elle-même tout ce dont elle a besoin, et “ce n’est qu’une question de temps”.

Liberté d’expression

Commentant la répression exercée par l’Occident contre les médias russes, Poutine a déclaré que ceux-ci transmettaient le point de vue russe et qu’ils avaient tous les droits de le faire.

Les pays occidentaux entravent le travail des journalistes russes, a poursuivi le président russe. Les journalistes sont intimidés, leurs comptes bancaires sont fermés, leurs moyens de transport personnels sont confisqués, ce qui est en contradiction avec la liberté d’expression proclamée par l’Occident.

Les chemins vers la paix

Le président russe a exprimé l’espoir que les relations entre la Russie et l’Occident, ainsi que dans le monde en général, progressent progressivement vers la paix au lieu d’une escalade sans fin.

Il a rejeté les informations faisant état de prétendus projets russes d’attaquer l’OTAN, les qualifiant d’absurdités. Dans le même temps, parlant de la doctrine nucléaire russe, le président a déclaré que “si les actions de quelqu’un menacent notre souveraineté et notre intégrité territoriale, nous pensons qu’il est possible d’utiliser tous les moyens à notre disposition”.

Poutine a souligné que la Russie n’avait aucune ambition impériale. Il a remercié tous les délégués qui ont pris part à la réunion et leur a demandé de transmettre des informations véridiques à leurs lecteurs.