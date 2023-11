“Les sanctions contre la Russie se retournent contre l’Europe”, selon François Asselineau

“On voit de plus en plus de mendicité dans grandes villes de France, des sans domicile fixe, des gens qui dorment dans la rue. On voit aussi ça dans beaucoup de villes d’Europe et du monde occidental […] Ce sont les conséquences de la vision ultralibérale de l’économie. Pour la France, c’est aussi une conséquence de l’euro, monnaie cotée sur les marchés internationaux, plus chère que ne le serait le franc”, explique-t-il ainsi.