Les vœux de Vladimir Poutine pour l’année 2024 – vidéo

Comme il est de coutume, le dirigeant russe a présenté ses vœux du Nouvel An 2024 à ses concitoyens. Il a souligné l’importance pour la nation de rester soudée et de défendre ses intérêts. Il s’est aussi adressé aux soldats engagés dans l’opération militaire spéciale, les qualifiant de héros, et nommé les traits principaux du peuple russe.

Chers citoyens de Russie, mes chers amis!

Nous disons adieu à l’année 2023. Très bientôt elle fera partie de l’histoire alors que nous devrons avancer . Construire notre avenir. Durant l’année qui s’achève, nous avons travaillé intensément et nous avons beaucoup fait.

Nous avons été fiers de nos réalisations, heureux de nos succès, et nous avons été fermes en défendant nos intérêts nationaux, notre liberté et notre sécurité, nos valeurs qui ont été et qui restent pour nous un soutien indestructible. La chose principale qui nous a uni et qui nous unit est le destin de notre Patrie, la compréhension profonde de l’importance cruciale de la période historique que traverse la Russie; de ces objectifs d’envergure auxquels la société est confrontée et de la responsabilité colossale envers la patrie que chacun de nous ressent.

Nous sommes parfaitement conscients de combien cette période dépend de nous-mêmes, de notre disposition à aller vers le mieux, de notre désir de nous soutenir mutuellement en paroles et en actes. Œuvrer au bien commun a soudé la société. Nous sommes unis dans nos pensées, dans le travail et dans le combat, en semaine et pendant les jours fériés, manifestant les traits principaux du peuple russe: solidarité, miséricorde, résilience.

Aujourd’hui, je voudrais m’adresser à nos militaires, à tous ceux qui se trouvent à un poste de combat, à l’avant-garde de la lutte pour la vérité et la justice . Vous êtes nos héros. Nos cœurs sont avec vous. Nous sommes fiers de vous et admirons votre courage. Je sais que vous ressentez l’amour de vos plus proches et plus chers, un soutien puissant et sincère des millions de citoyens russes, de tout le peuple.

Nous avons encore une fois prouvé que nous pouvons résoudre les problèmes les plus difficiles. Et nous ne cèderons jamais, car aucune force ne peut nous diviser, nous faire oublier la mémoire et la foi de nos pères, arrêter notre développement.

Chers amis, à tout moment, célébrer le Nouvel An apporte de brillants espoirs et une envie sincère de faire plaisir à nos proches.

La prochaine année 2024 est déclarée l’année de famille dans notre pays. Et une vraie grande famille est, bien sûr, celle où des enfants grandissent, où règnent l’attention, la chaleur et le soin des parents, l’amour et le respect des uns et des autres. C’est de cette parenté de toutes les générations, de l’amour pour la maison paternelle que naît et se nourrit le dévouement à la Patrie. Pour l’année prochaine, je souhaite le meilleur à toutes les familles de Russie.

Après tout, l’histoire de chaque famille forme l’histoire de notre immense, belle et bien-aimée Patrie. Nous tous, peuple multinational de Russie, créons son destin. Nous sommes un seul pays, une grande famille.

Nous garantirons le développement confiant de notre pays natal et le bien-être de nos citoyens. Nous deviendrons encore plus forts. Nous sommes ensemble. Et c’est le gage le plus sûr de l’avenir de la Russie.