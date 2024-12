Message du Président Xi Jinping pour le Nouvel An 2025

La veille du Nouvel An, le Président Xi Jinping a adressé son message pour le Nouvel An 2025 via China Media Group et sur Internet. En voici le texte intégral :

Bonjour à toutes et à tous. Le temps passe vite, la nouvelle année va arriver. Je vous adresse depuis Beijing mes meilleurs vœux.

L’année 2024, nous l’avons passée ensemble. Nous avons vécu la pluie et le beau temps. De différents moments, touchants et inoubliables, ont marqué cette année exceptionnelle.

Nous avons affronté activement les impacts des changements de l’environnement national et international, et adopté un ensemble de politiques coordonnées pour promouvoir solidement un développement de qualité. L’économie chinoise est repartie dans une bonne dynamique, avec un PIB qui dépasserait cette année 130 000 milliards de yuans RMB. La production céréalière a battu le record de 700 millions de tonnes, remplissant le bol de riz des Chinois de davantage de céréales chinoises. Le développement coordonné des différentes régions a affiché un fort élan. La nouvelle urbanisation et le redressement rural se sont renforcés mutuellement. Le développement vert et bas carbone a gagné en profondeur. Une Chine plus belle se dessine devant nous.

Nous avons développé des forces productives de nouvelle qualité en fonction des conditions sur le terrain. De nouveaux secteurs, de nouvelles activités et de nouveaux modèles économiques n’ont cessé d’émerger. La Chine a produit pour la première fois plus de 10 millions de véhicules à énergies nouvelles en un an. De nouveaux progrès ont été réalisés dans les domaines du circuit intégré, de l’intelligence artificielle et de la communication quantique. La première collecte d’échantillons sur la face cachée de la Lune a été réalisée par la sonde lunaire Chang’e 6. Le navire de forage océanique Mengxiang est parti à l’exploration en mer profonde. La liaison Shenzhen-Zhongshan a relié les deux villes par un passage maritime. La station de recherche Qinling a été inaugurée dans l’Antarctique. Ces accomplissements témoignent de notre engagement grandiose à poursuivre nos rêves dans la profondeur des mers et des étoiles.

Cette année, j’ai effectué des visites en province et j’ai pu voir chacun et chacune vivre une vie épanouie. Je me suis félicité des pommes Huaniu grandes et rouges à Tianshui au Gansu et des pêches abondantes dans le village Aojiao au Fujian. J’ai été émerveillé par le sourire oriental millénaire aux Grottes du Mont Maiji et la transmission de génération en génération de la tradition de bon voisinage dans la ruelle Liuchixiang. Je me suis réjoui de voir la rue de la culture ancienne très animée et fréquentée à Tianjin et les habitants des quartiers multiethniques à Yinchuan vivre comme en famille. Les préoccupations de chacun, comme celles liées à l’emploi, au revenu, à la prise en charge des personnes âgées et des enfants, à l’éducation et aux soins de santé, me tiennent toujours à cœur. Au cours de l’année écoulée, la retraite de base a été augmentée, le taux d’intérêts des prêts immobiliers a été abaissé, le règlement direct interprovincial de frais médicaux a été élargi pour faciliter l’accès aux soins médicaux, et le renouvellement des biens de consommation avec un dispositif de reprise a permis d’améliorer la qualité de vie… Ce qui a apporté des bénéfices réels à notre peuple.

Aux JO de Paris, nos athlètes ont donné le meilleur d’eux-mêmes et accompli leur meilleure performance aux JO organisés à l’étranger, incarnant une jeunesse chinoise dynamique et confiante. Les forces maritimes et aériennes de l’APL ont fêté leur 75e anniversaire, et nos militaires ont démontré une nouvelle vitalité. Face aux inondations, typhons et autres catastrophes naturelles, les membres du Parti communiste chinois et les cadres ont combattu en première ligne et notre peuple est resté uni et solidaire. Dans les différents secteurs, les nombreux travailleurs, bâtisseurs et entrepreneurs œuvrent à réaliser leurs rêves. J’ai remis des prix aux récipiendaires des médailles et titres honoraires nationaux. La gloire leur appartient, et elle appartient aussi à tous les Chinois dévoués et engagés.

Dans un monde de transformations et de turbulences, la Chine, grand pays responsable, a œuvré activement à promouvoir la réforme de la gouvernance mondiale et à approfondir la solidarité et la coopération du Sud global. Nous avons travaillé à l’approfondissement et à la consolidation de la coopération de qualité dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route”, et tenu avec succès le Sommet de Beijing du Forum sur la Coopération sino-africaine. Dans des enceintes bilatérales et multilatérales comme l’Organisation de Coopération de Shanghai, le BRICS, l’APEC et le G20, nous avons présenté clairement la vision de la Chine et contribué grandement à la préservation de la paix et de la stabilité dans le monde.

Nous avons célébré solennellement le 75e anniversaire de la Chine nouvelle. Avec beaucoup d’émotions, nous avons passé en revue l’extraordinaire parcours de notre République populaire. Nourrie par une civilisation cinq fois millénaire qui n’a jamais cessé, la Chine est gravée non seulement sur le fond du récipient rituel en bronze He Zun, mais aussi et surtout dans le cœur de chaque Chinois. Le 3e Plénum du 20e Comité central du Parti communiste chinois a sonné le clairon pour l’approfondissement continu de la réforme sur tous les plans. En poursuivant à pas déterminés la réforme et l’ouverture, nous ouvrirons, dans cette tendance de notre époque, des perspectives encore plus vastes à la modernisation à la chinoise.

En 2025, nous achèverons la mise en œuvre du 14e Plan quinquennal. Nous adopterons des politiques plus actives et plus efficaces, concentrerons nos efforts sur le développement de qualité, renforcerons l’autonomie et les capacités sur les plans scientifique et technologique, et maintiendrons la bonne dynamique du développement économique et social. L’économie chinoise connaît de nouvelles conditions, dont les défis liés aux incertitudes à l’extérieur et la pression venant de la transformation de moteurs de croissance. Mais nous l’emporterons par des efforts assidus. Nous avons grandi à travers les tempêtes et nous sommes sortis plus forts des épreuves. Nous devons rester confiants.

Parmi toutes les missions à accomplir, la plus importante est d’assurer une vie heureuse à notre peuple. Chaque foyer souhaite que ses enfants bénéficient d’une bonne éducation, que ses seniors, d’une bonne prise en charge, et que ses jeunes, de plus d’opportunités. Ces souhaits simples représentent l’aspiration du peuple à une vie meilleure. Nous devons travailler ensemble à promouvoir le développement et la gouvernance de la société, à créer une atmosphère harmonieuse et inclusive, et à répondre effectivement à tous les soucis de la population, pour apporter plus de sourires aux Chinois et leur faire chaud au cœur.

La veille du 25e anniversaire du retour de Macao à la mère patrie, je suis retourné dans cette ville et je me suis réjoui d’y constater de nouveaux progrès et changements. Nous poursuivrons résolument la politique d'”un pays, deux systèmes” pour maintenir la prospérité et la stabilité de long terme de Hong Kong et de Macao. Les Chinois des deux rives du détroit de Taiwan sont d’une même famille. Personne ne saurait couper les liens de sang qui nous unissent. Personne ne saurait empêcher la réunification de la patrie, tendance de notre temps.

Les changements inédits depuis un siècle se poursuivent à un rythme accéléré dans le monde. Il est important d’avoir une largeur d’esprit pour aplanir le clivage et résoudre les conflits et de faire preuve d’engagement pour l’avenir de l’humanité. La Chine est prête à œuvrer avec les autres pays pour renforcer l’amitié et la coopération, promouvoir l’inspiration mutuelle entre différentes cultures et construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité. Ensemble, nous ouvrirons un avenir meilleur pour notre monde.

Aussi lointains que soient les rêves et les souhaits, nous les réaliserons avec persévérance. Dans la nouvelle marche vers la modernisation à la chinoise, chacun a un rôle clé à jouer, chaque apport compte et chaque rayon de lumière brille.

Notre belle terre resplendit. Les étoiles éclairent chaque foyer. Accueillons la nouvelle année avec plein d’espoir. Que notre patrie jouisse de l’harmonie et de la prospérité. Que tous nos rêves se réalisent. Que l’année 2025 nous apporte bonheur et paix.

Xinhua

Commentaires via Facebook :