La dernière visite de Lavrov en Guinée remonte à 2013.

Le Chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a effectué une visite de quelques heures ce lundi 3 juin à Conakry. Cette visite d’amitié et de travail s’inscrit dans le cadre de la revue de la coopération bilatérale entre la Russie et la Guinée, couvrant des domaines de partenariat historique.

Après avoir été accueilli par son homologue guinéen, Dr Morissanda Kouyaté, une rencontre bilatérale a réuni les deux diplomates et leurs équipes au ministère des Affaires Étrangères. « Au cours de cet entretien qui s’est déroulé dans une atmosphère amicale et fraternelle, le Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens établis à l’Étranger, Dr Morissanda Kouyaté, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, ont procédé à la revue des domaines de coopération existant entre la Fédération de Russie et la République de Guinée, notamment dans le domaine des mines, de la sécurité et de la défense, de l’éducation, etc. », a déclaré la présidence guinéenne.

Les deux homologues ont rappelé les liens historiques et diplomatiques solides qui unissent Moscou et Conakry. À l’issue de cette revue, Dr Morissanda Kouyaté et S.E. Sergueï Lavrov se sont félicités des efforts déployés pour renforcer la coopération entre leurs pays. Ils se sont engagés à « renforcer l’amitié guinéo-russe et l’axe de coopération Conakry-Moscou dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. »

Ensuite, le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya, a reçu le chef de la diplomatie russe et sa délégation au Palais Mohammed V. Sergueï Lavrov a transmis un message d’amitié et de fraternité de Vladimir Poutine au président Doumbouya. « Le président Mamadi Doumbouya a, en retour, chargé Sergueï Lavrov de transmettre au Président Poutine toute son amitié et sa reconnaissance. »

La Guinée et la Russie ont convenu de « renforcer et de diversifier les axes de coopération bilatérale », notamment en redynamisant la commission intergouvernementale dans divers domaines tels que les mines, les infrastructures, la sécurité, la défense, et l’éducation.

Après Conakry, Lavrov s’est rendu à Brazzaville où il a été question de la crise libyenne avant l’étape finale de N’Djamena, au Tchad.

AC/APA