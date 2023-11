Moussa Faki Mahamat rencontre Blinken à Washington

La rencontre entre le président de la commission de l’Union Africaine et le secrétaire d’État américain s’inscrit dans le cadre du neuvième dialogue de haut niveau entre les États-Unis et la Commission de l’UA.

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a été reçu mercredi par le secrétaire d’État américain Anthony Blinken à Washington, ont rapporté des médias africains.

La rencontre entre le président de la commission de l’Union Africaine et le secrétaire d’État américain s’inscrivait dans le cadre du neuvième dialogue de haut niveau entre les États-Unis et la Commission de l’UA, précise Africanews .

Blinken a réaffirmé, à l’occasion, le soutien de son pays à une plus grande représentation de l’Afrique dans les institutions internationales.

” Je pense que cela reflète le partenariat vital et de plus en plus étroit entre les États-Unis et l’UA, ainsi que le rôle essentiel que joue l’UA non seulement au niveau régional, mais aussi dans le monde entier. Le fait que l’UA ait été accueillie au sein du G20 pas plus tard que cette année en est la preuve.”, a déclaré le secrétaire d’État américain cité par le même média.

Le secrétaire d’État et le président Faki ont souligné leur engagement à travailler ensemble pour faire avancer les priorités communes dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Cette rencontre est intervenue dans un contexte marqué par l’exclusion par Washington du Gabon, de l’Ouganda, du Niger et la Centrafrique de l’AGOA.

La Loi sur la croissance et les possibilités en Afrique (AGOA) est une loi commerciale des États-Unis qui vise à aider les pays d’Afrique subsaharienne à accroître leur accès au marché américain dans le but d’améliorer le commerce.

