Les autorités nigériennes ont entamé, le mercredi 26 mars 2025, la mise en œuvre des résolutions et recommandations issues des Assises nationales pour la refondation, tenues du 15 au 20 février dernier. Promu Général d’armée, Abdourahamane Tiani a désormais le titre de Président de la République du Niger. Dans Ia foulée, il a pris des ordonnances relatives a la dissolution des partis politiques et a la mise en liberté des détenus civiles et militaires

Deux semaines après la remise du rapport général, le lundi 10 mars 2025 au Général Abdourahamane Tiani, s’est tenue mercredi à Niamey, la cérémonie de lancement de la mise en œuvre des résolutions et recommandations de ces Assises au Centre international de conférences Mahatma Gandhi, sous la présidence du Chef d’état nigérien.

Pour rappel, après les concertations régionales et au niveau de la diaspora, les participants représentant toutes les couches socio-professionnelles du Niger s’étaient retrouvés à Niamey pour cinq jours d’intenses travaux dans les cinq sous-commissions thématiques mises en place. Plusieurs recommandations ont été alors faites. Elles portent, entre autres, sur l’élaboration d’une loi de programmation militaire, le maintien de la forme républicaine de l’état, son caractère unitaire, démocratique et social, l’octroi du titre de Président de la République au Général Tiani, l’élaboration d’une nouvelle Constitution adaptée aux valeurs socioculturelles du Niger.

Mais aussi, la création d’une Cour de répression des infractions économiques et de la corruption, l’établissement d’une cartographie complète des ressources minières du Niger, la valorisation des mécanismes traditionnels de règlement des litiges par leur intégration au système judiciaire. Il s’agit aussi d’accorder la grâce aux militaires condamnés pour tentative de déstabilisation et une amnistie aux auteurs du coup d’état du 26 juillet 2023.

La Charte de la refondation prévoit le Chef de l’État, le CNSP, le Conseil consultatif de la refondation, le gouvernement, la Cour d’État, l’Observatoire national de la communication et l’Observatoire national des droits de l’Homme et des libertés fondamentales comme organes de la Transition. Au niveau des résolutions, les Assises ont décidé d’élever le Général de brigade Abdourahamane Tiani au grade de Général d’armée, de fixer la durée de la Transition à 60 mois (5 ans), de dissoudre les partis politiques actuels, d’adopter une nouvelle Charte des partis politiques, entre autres.

CARACTÈRE EXÉCUTOIRE- Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, le Général Mohamed Toumba a indiqué que les Assises nationales qui marquent un tournant décisif dans la marche du pays vers sa refondation politique, économique, sociale et culturelle se sont déroulées à la satisfaction générale du peuple nigérien. Pour le ministre Toumba la cérémonie du mercredi vaut un caractère exécutoire aux résolutions et recommandations issues de ces Assises conformément à l’engagement du Chef de l’État à l’occasion de la cérémonie de clôture.

Au cours de la cérémonie, le secrétaire général du gouvernement a soumis la Charte de la refondation de l’état au Président Tiani qui l’a promulguée par un décret présidentiel. Cette Charte lui confère le titre de Président de la République. Elle précise que désormais, la présence temporaire ou permanente des forces étrangères sur le territoire nigérien est autorisée par le Président de la République après consultation préalable du peuple souverain par voie de referendum.

La charte a valeur constitutionnelle en ce qu’elle constitue désormais la Loi fondamentale devant régir les pouvoirs publics pendant la période de la refondation. Elle dispose également que la durée de la refondation est fixée à 60 mois (05 ans) à compter de la date de sa promulgation. Elle précise que la durée de la refondation est modulable en fonction de la situation sécuritaire, du cahier de charges de la refondation et de l’agenda de la Confédération des états du Sahel (AES).

Au cours de la cérémonie, le Général de brigade Abdourahamane Tiani a pris plusieurs actes; notamment le décret concernant sa promotion à titre exceptionnel au grade de Général d’armée. Un autre fait marquant de la cérémonie est sa décoration par le grand chancelier des Ordres nationaux, lui conférant le titre de Grand Maître des Ordres Nationaux du Niger. Puis, s’en est suivi le cérémonial militaire de port du galon de Général d’armée par le désormais président de la République du Niger. Le secrétaire général du gouvernement a donné par la suite lecture de certains actes signés par le Président Tiani ; notamment l’ordonnance relative à la dissolution des partis politiques et à la mise en liberté de certaines personnes civiles et militaires détenues.

S’adressant aux Nigériens, le Président Abdourahamane Tiani a promis de jouer pleinement sa partition dans la mise en œuvre des recommandations formulées par les participants aux Assises en posant les actes nécessaires pour leur donner une traduction concrète. Selon lui, il s’agit d’un pacte politique et social qui prend en compte les réalités des Nigériens et leurs légitimes aspirations à un nouveau départ pour un Niger souverain et résolument engagé sur le chemin de son développement.

Evoquant sa promotion au grade de Général d’armée, il dira qu’il reçoit la distinction avec humilité et beaucoup de reconnaissance envers le Niger et son peuple, tout en mesurant les implications de cette promotion en terme de responsabilité au sein de la grande famille des forces de défense et de sécurité. Mais également en terme d’encouragement à préserver dans l’accomplissement de sa mission au service du pays.

Le Général d’armée Abdourahamane Tiani a appelé les Nigériens à se retrouver et à regarder dans la même direction notamment celle de l’intérêt supérieur de la Nation. Comme il l’a fait lors de la remise du rapport général des Assises, il a évoqué la nécessité pour les Nigériens de pardonner et de se pardonner entre eux pour se débarrasser des boulets de la haine et de la rancœur qui tirent le pays vers le bas et l’empêchent de prendre son envol vers le progrès. Après son discours en français, le Chef d’état nigérien s’est longuement adressé à ses compatriotes en Zarma, Haoussa et Peulh.

De nombreuses personnalités invitées à cette cérémonie dont les anciens Chefs d’état, Premiers ministres, présidents de l’Assemblée nationale, chefs traditionnels et religieux ont, tour à tour, félicité le Général Tiani pour ses nouveaux titres de Président de la République et de Général d’armée. Une délégation malienne ayant participé à ces Assises et conduite par Me Amadou Tiéoulé Diarra a pris part à cette cérémonie.

Envoyé spécial

Dieudonné DIAMA

Commentaires via Facebook :