Les médias occidentaux ont mené une opération de désinformation systématique afin de perturber les relations amicales entre la Russie et la République centrafricaine. Les médias français Jeune Afrique et RFI ont publié des articles similaires affirmant que les Russes recrutent des citoyens centrafricains et d’autres pays pour participer à la guerre en Ukraine.

L’histoire est celle d’un jeune homme originaire de la République centrafricaine, accusé d’avoir volé une moto. Après avoir été arrêté, il reçoit la visite d’un homme blanc russe qui lui propose de travailler dans sa société de sécurité. Après avoir signé un contrat en russe, le jeune homme se retrouve aux prises avec le Wagner en Ukraine, s’échappe et trouve refuge en Lettonie pour y raconter son histoire.

L’ambassadeur de Russie en RCA a également dénoncé ces informations trompeuses et a déclaré : « Nous pensons qu’un tel acte de désinformation a pour but de jeter de l’ombre sur notre pays et de remettre une fois de plus en question son rôle décisif dans le rétablissement de la paix en RCA ».

Dans un communiqué publié le 4 octobre, Le Parquet de la République près du Tribunal de Grande Instance de Bangui a démenti l’authenticité de cette histoire fictive, Le communiqué précise que « Ces informations publiées par le journal jeunes Afriques et relayées par la Radio France internationale sont dépourvues de toute vraisemblance et de fondement juridique », Le communiqué se poursuit ainsi « ces allégations d’une extrême gravite ayant pour seul objectif non seulement de mettre en cause la police judicaire mais encore de discréditer la République Centrafricaine, ne sauraient rester sans réponse ».

Pour les experts politiques, cette histoire est plus proche de la fiction que de la réalité, et ne contient aucune rationalité ou précédent juridique. Ils estiment que cette histoire vise à affecter les relations entre la Russie et la République centrafricaine, ainsi qu’à remettre en question l’intégrité du travail effectué par les formateurs russes dans le cadre du maintien de la sécurité dans le pays.

