Ouverture et partenariat : une économie chinoise résiliente et une coopération sino-africaine en plein essor (REPORTAGE)

BEIJING, 7 mars (Xinhua) — Selon le dernier rapport d’activité du gouvernement chinois présenté par le Premier ministre Li Qiang le 5 mars, l’économie chinoise a progressé de façon régulière en 2024, tandis que le PIB du pays s’est vu augmenter de 5% et continue de contribuer à environ 30% de la croissance économique mondiale. La Chine a démontré une fois de plus la résilience de son économie.

En tant que deuxième puissance économique du monde, l’économie chinoise n’est pas qu’exclusivement orientée vers le peuple chinois, mais impacte aussi le monde. Une Chine prospère et ouverte favorise immensément la création de richesses tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. L’Afrique, dont les relations avec la Chine n’ont cessé de se renforcer ces dernières années à travers de divers échanges et mécanismes, en serait bénéficiaire, estiment des experts.

UNE ECONOMIE CHINOISE RESILIENTE

En 2024, l’économie chinoise a réalisé une croissance régulière en dépit de la pression interne et externe, ce qui suffit à prouver sa résilience, s’est félicité l’économiste zimbabwéen Paul Musodza. Alors que la capacité d’innovation des entreprises chinoises progresse et que de nouveaux points de croissance économique émergent, il s’est dit notamment impressionné par le développement rapide de la Chine en matière d’intelligence artificielle (IA) et de véhicules à énergies nouvelles.

“Nous pensons que l’économie chinoise restera dynamique en 2025 et qu’elle poursuivra une croissance stable”, a poursuivi M. Musodza, qui croit que “la modernisation à la chinoise” peut servir d’exemple aux pays africains, et que l’approfondissement continu des réformes en Chine continuera à leur rapporter des dividendes de développement.

Amadou Diop, journaliste au quotidien sénégalais “Le Soleil”, a également mis en avant les avancées réalisées dans les domaines de la haute technologie, de l’économie verte et de l’IA, qui, selon lui, placent la Chine comme “une référence mondiale en matière de développement durable”.

“Grâce à ces résultats, la Chine inspire le reste du monde et œuvre à la promotion d’un développement mondial plus vert, plus inclusif et plus coordonné”, a-t-il estimé.

UN DEVELOPPEMENT MONDIAL PLUS INCLUSIF

En prônant une mondialisation fondée sur la coopération plutôt que sur la confrontation, la Chine partage ses possibilités de développement pour aider les économies émergentes à mieux s’intégrer dans le système économique mondial, contribuant ainsi à une croissance plus inclusive et à la réduction des inégalités, a indiqué Hervé Azoulay, professeur à la Silk Road Business School en France et ancien dirigeant du Groupe Schneider.

Selon M. Azoulay, pour les pays du Sud, la participation aux projets d’infrastructures et aux investissements chinois ouvre l’accès à des financements, à des technologies avancées et à des marchés élargis, créant un cercle vertueux de croissance et de coopération internationale.

Avec un accent mis sur le partage de la prospérité, l’interconnectivité des pays et des peuples du monde, la Chine a mis en œuvre des projets et des programmes tels que l’Initiative la Ceinture et la Route (ICR) ou le Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), a rappelé M. Diop.

“Le plaidoyer de la Chine en faveur d’une économie mondiale ouverte et d’une mondialisation inclusive comble une lacune critique dans le système de gouvernance mondiale en cours : pendant trop longtemps, la mondialisation économique a profité de manière disproportionnée à quelques privilégiés tout en marginalisant un grand nombre d’autres, en particulier dans les pays du Sud”, a noté Vincent Mériton, l’ancien vice-président des Seychelles.

PARTAGE DES OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT

Aux yeux de M. Diop, le partage des possibilités de développement n’est pas un vain mot pour la Chine. “La Chine a grandement travaillé à son ouverture, notamment en créant de différentes conditions plus assouplies.”

Les “canaux verts” pour les produits agricoles africains réduisent le temps et les coûts liés aux formalités douanières, les rendant ainsi plus compétitifs, a observé Claudio Rabenja, économiste et spécialiste en relations internationales, professeur à l’Université catholique de Madagascar. Il ajoute que le soutien de la Chine au commerce électronique transfrontalier permet aux entreprises africaines, même de petite taille, d’accéder directement au marché chinois sans intermédiaires.

Par ailleurs, les foires économiques et commerciales organisées par la Chine augmentent la visibilité des produits africains et génèrent des occasions de mise en réseau ainsi que de création de partenariats. “Ces initiatives promeuvent le développement économique africain. Elles permettront aux pays africains de renforcer leurs capacités économiques tout en diversifiant leurs opportunités commerciales”, a-t-il dit.

A partir du 1er décembre 2024, le traitement tarifaire nul en faveur de plus de 40 pays les moins avancés (PMA), dont 33 pays africains, sur 100% de leurs produits, est entré en vigueur afin d’aider ces pays à se débarrasser progressivement de leur position désavantageuse dans le paysage économique et commercial mondial.

Pour Dennis Munene, directeur exécutif du Centre Chine-Afrique de l’Institut des politiques d’Afrique à Nairobi, l’exemption de droits de douane par la Chine est “encourageante”, car elle aidera les PMA à accéder au marché chinois et stimulera leur développement économique, accélérant ainsi leurs progrès sur la voie de la modernité.

“Qu’il s’agisse d’accorder le traitement tarifaire zéro aux produits africains exportés vers la Chine, ou d’aider à améliorer les infrastructures telles que le transport routier, toutes ces mesures démontrent la volonté de la Chine de parvenir avec les pays africains à un développement commun”, a conclu M. Musodza. Fin

