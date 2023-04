Pétrole, investissements, tourisme: ces domaines où l’île Maurice entend coopérer avec la Russie

Le pays africain est intéressé à développer avec la Russie une coopération en matière de navigation, de construction d’infrastructures touristiques et de transport. En outre, il souhaiterait importer des produits pétroliers russes, du carburant diesel et de l’essence, a ajouté l’ambassadeur.

Coopération maritime et militaire

Le diplomate a dit avoir signé plusieurs accords, et des mémorandums sont en train d’être finalisés avec la Russie, en coopération avec le ministère de la Défense et l’administration de Moscou.

Port-Louis espère notamment recevoir de l’aide en matière de sécurité maritime et, si possible, de modernisation de son armée et de sa police pour lutter plus efficacement contre le trafic de stupéfiants.