Après tant d’élucubrations, de tergiversations, d’incertitudes et surtout de débats juridico-judiciaires entre institutions, la dernière, celle dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, qui est le Conseil Constitutionnel, a fixé le premier tour de l’élection présidentielle sénégalaise au 24 mars 2024. Cette élection inédite dans toute l’histoire démocratique sénégalaise mettra aux prises 19 candidats dont deux grands favoris, à savoir Amadou Ba, candidat du camp présidentiel et de la Coalition Benno Bokk yakaar et Bassirou Diomaye Faye de la coalition Diomaye président. A côté de ces deux favoris il ya des grandes figures du landernau politique sénégalais comme l’ancien Maire Khalifa Sall, l’ancien premier ministre Idrissa Seck et dans une moindre mesure un autre ancien premier ministre de Macky, Mohammed Dionne. Qui de Bassirou Diomaye Faye ou d’Amadou Ba sera le 5ième Président de la République sénégalaise ? Faudrait-il minimiser les autres candidats ? Quelles sont les forces et les faiblesses des deux grands favoris de ce scrutin ?

Les électeurs sénégalais sont convoqués aux urnes le 24 mars pour départager 19 candidats. Qu’il soit dit en passant ce serait un scrutin inédit car c’est la première fois dans l’histoire électorale du Sénégal que le Président sortant ne soit pas candidat à sa propre succession ce qui permettra à coup sûr de mettre tous les candidats à égalité de chance. C’est certainement l’une des raisons qui expliquerait la pléthore de candidature. En effet, selon plusieurs sondages, en dépit de la pléthore de candidature, deux chevaux se détachent du lot à savoir l’ancien Premier ministre Amadou Ba et le candidat Bassirou Diomaye Faye de l’ex PASTEF, principale force de l’opposition à Macky Sall. Les Sénégalais auront à choisir entre deux candidats aux parcours atypiques, entre deux hommes d’expériences différentes. Deux visions presqu’antagoniques vont s’affronter le 24 mars et chacun se fiant aux sondages et à sa coalition se dit optimiste pour remporter le gain de la partie.

Qui de Bassirou Diomaye Faye ou d’Amadou Ba sera le 5ième Président de la République sénégalaise ?

A l’état actuel nul ne saurait prononcer le nom de l’un au détriment de l’autre tant le peuple sénégalais est imprévisible et la surprise possible, mais l’on peut analyser les forces et faiblesses de chaque candidat. A commencer par le candidat du camp Présidentiel l’ancien premier Ministre Amadou Ba. Si le candidat de Macky a le soutien théorique de la coalition majoritaire au sortir des dernières élections communales, départementales et même législatives, cette majorité ne semble ni homogène, ni combattante encore moins rassurante car celui qui porte le flambeau de la majorité présidentielle n’a pas convaincu tous les membres de la coalition et ne semble pas avoir un grand encrage politique au Sénégal. Sinon son parcours administratif est très largement au dessus de celui de son probable challenger Bassirou Diomaye Faye. Il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’au regard des moyens dont Amadou Ba dispose il se qualifiera pour le second tour. Sinon son programme a simplement l’allure d’un plat qu’il veut réchauffer pour servir au peuple sénégalais. Pour avoir été au cœur de la gestion de l’Etat pendant les douze ans de règne de Macky Sall, Amadou Ba devrait juste défendre son bilan, qui, s’il est élogieux lui fera gagner et s’il est catastrophique il en pâtira face à la forte coalition Diomaye Président qui ratissera large au second tour avec les ralliements. On risque d’assister sur tout sauf Amadou Ba au second tour, sauf s’il ratisse large au premier tour pour séduire certains candidats recalés du premier tour qui pourront appeler à voter pour lui.

Quant à Bassirou Diomaye Faye, il est le porte étendard d’Ousmane Sonko, l’homme politique sénégalais le plus populaire. En plus de ce soutien, il faut rappeler qu’il est le numéro 2 de l’ex PASTEF, donc toujours présent aux côtés de Sonko. Libérés de la prison à la faveur d’une amnistie, les deux farouches opposants au régime de Macky Sall forts de leur popularité, pourraient également compter sur des ralliements des autres candidats qui n’auront pas pu franchir le cap du second tour. Cette équation est loin d’être résolue car Bassirou Diomaye Faye manque non seulement de cran ; mais aussi et surtout d’expérience pour diriger un grand pays comme le Sénégal. Le seul fait de s’être opposé à Macky Sall ne suffirait pas pour convaincre les autres candidats tout comme les électeurs pour aller voter pour Diomaye, il faudrait également un programme minimal consensuel pouvant permettre aux autres candidats de rallier son camp. Donc s’il est fort probable que ces deux candidats croisent le fer au second tour, nul ne saurait prédire l’issue de ce duel entre deux « Gorguis ».

Faudrait-il minimiser les autres candidats

Loin de minimiser les autres candidats à l’image de l’ancien Maire de Dakar Khalifa Sall, des anciens Premiers Ministres Mohammed Dionne et Idrissa Seck, tous les sondages placent Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye en tête du premier tour pour des raisons évidentes liées à leurs soutiens sur le terrain et surtout à leurs moyens matériels et financiers importants pour mener une bonne campagne. Les autres candidats peuvent être des faiseurs de rois. Vivement le 24 mars 2024 pour le premier tour de la présidentielle au Sénégal.

Youssouf Sissoko

