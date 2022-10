En réponse au refus des pays de l’Opep+ de s’aligner sur les demandes de Washington en matière de production pétrolière, plusieurs élus démocrates appellent à sanctionner Riyad. Au Congrès, un projet de loi anti-Opep refait surface.

«Il y aura des conséquences pour ce qu’ils ont fait, avec la Russie» a mis en garde ce 12 octobre le président américain Joe Biden sur CNN, interrogé sur l’avenir de la relation américano-saoudienne. «Au vu des récents événements et des décisions de l’Opep+, le président pense que nous devrions réévaluer la relation bilatérale avec l’Arabie saoudite» concédait la veille John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, à la chaîne d’information en continu américaine. Une «réévaluation» diplomatique, que reconfirmera à la presse la porte-parole de la présidence, Karine Jean Pierre.

Depuis une semaine la pression redouble à Washington afin de «punir» Riyad. En cause, la décision prise le 5 octobre par les vingt-trois pays de l’Opep+, dont Riyad est un élément central, de réduire leur quota journalier de production pétrolière. Une décision visant à «stabiliser le marché» avait déclaré à la presse le ministre saoudien de l’Energie, Abdel Aziz ben Salmane, dans la foulée de cette rencontre.

Quelques jours avant l’annonce de cette décision du cartel et de ses alliés, le baril de Brent poursuivait sa chute, passant sous les 85 dollars, soit son plus bas niveau depuis janvier.

Un argument économique que n’entendent pas les Américains, qui à l’inverse réclament de Riyad depuis plusieurs mois d’impulser une hausse de la production du cartel. Objectif : casser les prix mondiaux afin de réduire la facture énergétique des ménages et entreprises américaines confrontées à une forte inflation, tout en réduisant les recettes de la Russie. Aux yeux des Américains, en allant à l’encontre de cette consigne de la Maison-Blanche, Riyad aurait ainsi pris le parti de Moscou.

Plusieurs pistes à l’étude pour sanctionner Riyad

En août, déjà, l’annonce par l’Opep+ d’une hausse timorée de sa production journalière avait été accueillie comme une «insulte» à l’encontre du président américain. Résultat, à moins d’un mois d’élections législatives capitales pour la majorité démocrate au Congrès, des élus montent au créneau.

«Il est temps pour notre politique étrangère d’imaginer un monde sans leur alliance», a estimé dans un tweet Dick Durbin, peu après l’annonce du cartel. Aux yeux du n°2 des Démocrates au Sénat, «la famille royale saoudienne n’a jamais été un allié digne de confiance de notre nation»

From unanswered questions about 9/11 & the murder of Jamal Khashoggi, to conspiring w/ Putin to punish the US w/ higher oil prices, the royal Saudi family has never been a trustworthy ally of our nation. It’s time for our foreign policy to imagine a world without their alliance.

— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) October 6, 2022