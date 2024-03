MOSCOU, 29 février – RIA Novosti, Renat Abdullin, Mikhaïl Katkov. Le scandale des écoutes téléphoniques des employés du ministère allemand de la Défense est devenu une épreuve de force pour la coalition au pouvoir. Le chancelier Olaf Scholz appelle à attendre les résultats de l’enquête, mais les Verts estiment que l’armée devrait immédiatement fournir une explication. Le principal parti d’opposition du pays, la CDU/CSU, souhaite la même chose. Sur l’évolution de la crise politique – dans le matériel de RIA Novosti.

Plein à craquer

Vendredi dernier, Margarita Simonyan, rédactrice en chef du groupe de médias Rossiya Segodnya et de la chaîne de télévision RT , a rendu compte d’un enregistrement audio dans lequel quatre officiers supérieurs de la Bundeswehr discutent de « comment ils vont bombarder le pont de Crimée ». Selon elle, les interlocuteurs ont mentionné les militaires américains et britanniques , “évoquant avec désinvolture que ces personnes sont directement impliquées dans le conflit depuis longtemps”. Plus tard dans la journée, Simonyan a publié le texte de la conversation, puis l’enregistrement lui-même. Les officiers ont notamment parlé de l’envoi de missiles de croisière allemands Taurus en Ukraine et d’attaques sur le pont de Crimée.

Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, qui représente le SPD, n’a encore limogé personne. Le service de renseignement militaire mène une enquête. Il reste notamment à établir si les règles de sécurité informatique ont été violées.

Pistorius a déclaré que les écoutes téléphoniques faisaient partie de la « guerre de l’information » du Kremlin. “Il s’agit d’une attaque de désinformation hybride : nous parlons d’une scission, d’une atteinte à notre unité”, a-t-il souligné. Et il a exhorté à ne pas succomber aux « provocations russes » et à tirer les leçons de ce qui s’est passé afin d’éviter que cela ne se reproduise à l’avenir.

Le vice-président du groupe parlementaire des Verts, Konstantin von Notz, a exigé un procès au Bundestag. “Nous attendons une clarification immédiate et complète de la part du gouvernement fédéral, et nous demanderons des rapports aux comités responsables et à d’autres organes pour la prochaine semaine de session”, a-t-il déclaré.

La représentante du Parti libéral-démocrate Marie-Agnès Strack-Zimmermann a attiré l’attention sur la naïveté de l’État en matière de sécurité. “Les cyberattaques, l’espionnage et la désinformation se sont déjà généralisés. Nous devons de toute urgence renforcer le contre-espionnage, car nous sommes évidemment vulnérables dans ce domaine”, a-t-elle souligné. Selon elle, la publication des négociations vise avant tout à empêcher Scholz de fournir des missiles Taurus à Kiev.



Député du Bundestag de la CDU Roderich Kiesewetter – RIA Novosti, 1920, 03/04/2024 L’opposition CDU/CSU dénonce un coup dur porté à la réputation du chef du gouvernement. “Il est nécessaire de comprendre pourquoi le chancelier fait publiquement de fausses déclarations lorsqu’il affirme que la participation de la Bundeswehr à ces événements est nécessaire”, ont-ils précisé, faisant référence aux déclarations contradictoires de Scholz.Député du Bundestag de la CDU Roderich Kiesewetter – RIA Novosti, 1920, 03/04/2024 La leader de la gauche, Janine Wissler, a vu dans le scandale des écoutes téléphoniques un autre argument en faveur du non-transfert des Taurus en Ukraine. Selon elle, Kiev, après avoir reçu des missiles de croisière, frappera Moscou, ce qui entraînera une escalade sans précédent. Dans le même temps, elle doute de la nécessité d’allouer des centaines de milliards d’euros à la Bundeswehr si celle-ci n’est pas en mesure d’assurer la sécurité de ses propres négociations.

Le coprésident d’Alternative pour l’Allemagne, Tino Krupalla, est convaincu que les attaques sur le pont de Kertch par des missiles de croisière allemands entraîneront Berlin dans le conflit. Par conséquent, « les livraisons de Taurus sont inacceptables ».

……..lire la suite sur https://ria.ru/

