La Banque islamique du Sénégal tient sa nouvelle patronne. Après une vacance intérimaire d’un an assurée par le vétéran Boubacar Corréa, l’institution bancaire, dédiée à la finance Islamique, est désormais pilotée par Aminata FAYE SECK, suite à sa cooptation par le conseil d’administration, au terme d’une rude évaluation des prétendants en lice au fauteuil réalisée par un cabinet marocain. La nouvelle directrice générale de la BIS est un pur produit- maison avec une vingtaine d’années de services et pour avoir occupé des fonctions stratégiques: Directrice des Risques et récemment Directrice Générale adjointe. Consécration d’un leadership bancaire féminin sur la place dakaroise

Une exclusivité de Confidentiel Afrique. Selon nos informations, le Conseil d’administration de la banque Islamique du Sénégal vient de procéder à la nomination de Madame SECK née Aminata FAYE, pour diriger l’institution financière. Sa cooptation est le fruit d’un processus de sélection interne, bien filtrée, matérialisé par une série d’évaluation technique rigoureuse effectuée par un cabinet marocain de renom. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le cabinet a retenu au finish le profil de la banquière sénégalaise, Aminata FAYE SECK, sur une short-list, constituée de plusieurs ténors du secteur, prétendants au poste. Le Conseil d’Administration l’a nommée pour ses qualités managériales et surtout pour sa parfaite maîtrise des produits de la finance Islamique, commente une source crédible à Confidentiel Afrique. Pur produit de la BIS, performer infatigableAprès une vingtaine d’années d’activités au sein de la BIS, Aminata FAYE SECK a respectivement occupé les fonctions de Juriste-Sénior, Directrice des Risques et récemment Directrice Générale adjointe avant de rejoindre la filiale sénégalaise de la méga banque panafricaine CORIS en qualité de Directrice du Réseau. Son expertise a laissé bonne impression à CORIS Sénégal. Avec cette nomination, elle signe son come-back à la maison qu’elle connaît bien. Une grosse timbale du reste décrochée par les dirigeants de la banque qui comptent insuffler de l’oxygène à nouveau à l’institution, qui fait figure de leader dans le middle-market de la place financière dakaroise, avec des coffres reluisants qui avoisinent les 12 milliarfs de FCFA de bénéfices en temps réel. On la présente aussi dans le milieu bancaire comme une professionnelle rigoureuse au leadership féminin affirmé, qui n’a pas peur des challenges. Aminata FAYE SECK qui a travaillé avec quasiment tous les directeurs généraux de la Banque islamique du Sénégal de Babacar NDOYE à Mouhamadou Madana KANE en passant par Oumar MBODJI), prendra officiellement fonction le 30 mars prochain, glisse une source autorisée à Confidentiel Afrique. Une vraie égérie du secteur bancaire qui va sans tarder faire bouger les lignes, à la faveur d’une embellie financière de la banque consolidée par la résilience et une bonne structuration de ses fonds propres.

Par Ismael AÏDARA (Confidentiel Afrique)

