En visite d’Etat à Moscou en Russie, la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, a, au cours d’une conférence de presse conjointe avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, souligné le renforcement des liens historiques entre le Sénégal et la Russie, qui se traduit également par l’exploration de nouvelles opportunités de coopération. Une sortie au cours de laquelle, la diplomate sénégalaise a renouvelé la position de neutralité de son pays dans la crise russo-ukrainienne.

Les deux ministres en charge de la diplomatie ont revisité les axes de coopération entre leurs pays, le Sénégal et la Russie, dégagé des perspectives de renforcement de ces liens et évoqué des questions régionales, notamment sécuritaires, et internationales. La ministre Yassine Fall a donc présenté les priorités du nouveau gouvernement sénégalais, centrées sur le développement économique et la recherche de solutions pacifiques aux conflits et crises dans le monde.

Face à une proposition d’aide de son homologue russe pour contrer la menace terroriste qui plane sur le Sénégal, Yassine Fall a, à en croire le média local SenePlus.com, indiqué que son pays se trouve à un tournant important de son histoire, qui exige le développement d’une stratégie pour renforcer la souveraineté économique, agricole et industrielle. “Alors que le Sénégal possède des ressources critiques tels que le gaz naturel, le pétrole, le phosphate, l’or, le fer et d’autres minerais, nous croyons qu’il est nécessaire de cesser l’exportation de ces biens, sous forme brute ou raffinée, vers la Russie, et de commencer à les raffiner nous-mêmes pour renforcer le secteur privé sénégalais, solidifier nos entreprises et progresser dans ces domaines ainsi que d’autres. (…). Les échanges commerciaux entre nos deux pays se sont élevés à 1,5 milliard de dollars en 2020. Nous avons plus de 30 accords en place qui renforcent nos relations dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, de l’industrie, de la production de produits pétrochimiques et de la pêche’’, rapporte le média des mots de la ministre Fall, qui souligne que Dakar et Moscou entretiennent des relations bilatérales depuis les luttes contre l’apartheid en Afrique du Sud et pour l’indépendance des pays africains.

Sur les sujets d’actualité internationale, la diplomate sénégalaise a mis l’accent sur le risque des attaques terroristes dans des pays voisins comme le Mali, le Burkina et le Niger, qui menacent le Sénégal. « Le Sénégal souhaite trouver diverses solutions à ces crises par des négociations pacifiques. Nous espérons également que la crise entre la Russie et l’Ukraine, ainsi que les conflits au Soudan et en République démocratique du Congo, seront résolus par des moyens pacifiques », rapporte SenePlus, qui souligne que Mme Fall a, au cours de cette visite, réitéré la position de neutralité de Dakar dans la guerre russo-ukrainienne.

“Concernant la stabilisation des pays du Sahel, confrontés aux violences des groupes terroristes et à l’instabilité politique débouchant sur des coups d’État, Mme Fall a indiqué que son pays compte s’appuyer sur l’expertise d’un de ses fils, en l’occurrence le professeur Abdoulaye Bathily, historien et diplomate mondialement réputé, récemment nommé envoyé spécial du président sénégalais. Il jouera le rôle d’émissaire pour tenter de lever les équivoques souvent entretenues entre le Sénégal et les pays du Sahel par des personnes très suivies sur les réseaux sociaux, le plus souvent sous l’influence de Moscou, selon la ministre sénégalaise des Affaires étrangères”, relaie le confrère sénégalais, selon qui, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est dit préoccupé par la montée de la menace terroriste dans la région du Sahel, du fait des groupes al-Qaïda et État islamique.

« Les groupes terroristes exercent une pression constante et étendent leur influence dans cette région, y compris au Sénégal, et nous avons un intérêt commun à lutter contre cette menace. Ainsi, la Russie est prête à aider le Sénégal et tout autre pays africain souhaitant renforcer sa préparation anti-terroriste et celle de ses services spéciaux pour faire face à la menace terroriste », a proposé le chef de la diplomatie russe.

Selon les deux personnalités, la Russie et le Sénégal vont réaliser des projets conjoints dans les domaines du développement géologique, de l’extraction des ressources minérales, la construction d’infrastructures, la pêche, des technologies de la communication… et sur le plan commercial, la création d’une commission bilatérale est en cours.

Oumar L. Ouédraogo

Lefaso.net

Commentaires via Facebook :