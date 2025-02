EXPULSION •Le tribunal administratif de Melun a annulé jeudi l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) de l’influenceur algérien Doualemn

Le tribunal administratif de Melun a tranché en faveur de l’influenceur algérien Doualemn, en annulant, jeudi, l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai qui lui avait été imposée. Cette décision intervient alors que l’affaire cristallise les tensions entre Alger et Paris.

Saisi en urgence, le juge a ordonné à l’autorité préfectorale de « réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen », selon un communiqué du tribunal. Depuis son retour en France, Doualemn était retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne).

« Un acharnement féroce et aveugle », selon ses avocats

« Doualem sort de rétention », se sont félicitées dans un communiqué ses avocates, Marie David-Bellouard et Julie Gonidec, voyant dans les décisions prises à son encontre « un acharnement féroce et aveugle, aujourd’hui sanctionné ». « Le ministère a joué son va-tout et a perdu. Nous dénonçons une rétention illégale depuis le 29 janvier et saluons une décision logique qui y met un terme », ont-elles écrit.

Malgré cette décision judiciaire, le ministère de l’Intérieur ne compte pas en rester là. L’entourage du ministre Bruno Retailleau a déclaré à l’AFP que les autorités allaient « faire appel et continuer la procédure d’expulsion ».

Source: https://www.20minutes.fr/

