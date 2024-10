Zander Mundy était au milieu d’une journée normale au bureau lorsqu’il a appris la nouvelle : le milliardaire de la technologie Elon Musk devait prendre la parole dans une école voisine, dans la ville de Folsom, dans l’État américain de Pennsylvanie.

« Quand l’homme le plus riche du monde vient-il souvent en ville ? » se souvient M. Mundy.

Avec une population d’un peu moins de 9 000 habitants, Folsom est une ville tranquille. Les habitants n’osent généralement pas donner leurs opinions politiques, et les panneaux politiques sont rares.

M. Mundy, 21 ans, qui travaille comme agent de location dans un complexe d’appartements, admet qu’il n’avait pas l’intention de voter lors des élections de novembre.

Mais lorsqu’il a vu les fautes se former – et qu’il a senti l’excitation – il a décidé d’y aller, impatient d’entendre Musk.

Lorsqu’il a quitté l’école, il se souvient qu’il penchait davantage pour Donald Trump que pour Kamala Harris.

« [Si] quelqu’un comme ça vous dit que c’est l’élection qui va décider de notre avenir, non seulement de qui sera président pour les quatre prochaines années, mais aussi de ce que sera le monde…. Je pense que c’est énorme », a-t-il déclaré à la BBC. « C’est important. C’est important. »

Musk, qui cultivait auparavant une image de génie excentrique de la technologie qui n’était qu’en marge de la politique, une désormais prête une allégeance totale à Trump.

Au vu et au su du public américain, cet homme de 53 ans a investi son temps, son savoir-faire opérationnel et son portefeuille bien garni pour tenter de faire élire le républicain – une rareté parmi l’élite économique du pays, qui préfère traditionnellement influencer la politique depuis les coulisses.

Cette approche est radicalement différente de celle des PDG traditionnels, dont beaucoup sont plus connus pour organiser des dîners de collection de fonds précieux et exclusifs ou pour accueillir des donateurs potentiels dans de somptueuses demeures dans les Hamptons.

Cela a incité les observateurs à s’interroger sur les motivations de M. Musk.

L’approche traditionnelle des PDG consiste à « ne pas se mettre sous les feux de la rampe », explique Erik Gordon, président du département d’entrepreneuriat à la Ross School of Business de l’université du Michigan. Mais « Musk le fait bruyamment et fièrement et, par conséquent, se transforme peut-être en paratonnerre ».

Le comité d’action politique de Musk qui soutient Trump – America PAC – a déjà dépensé plus de 119 millions de dollars (91,6 millions de livres sterling) au cours de ce cycle électoral, selon Open Secrets, un organisme à but non lucratif .

En outre, les contributions de Musk font de lui l’un des plus grands donateurs individuels de la course à la présidence et jouaient un rôle essentiel dans les opérations de porte-à-porte et de terrain exercées par Trump dans les États clés où la campagne espère mobiliser les électeurs.

Steve Davis, l’un des principaux lieutenants de Musk, qui a travaillé pour ses entreprises SpaceX, X et Boring Company, aurait été recruté pour contribuer à cet effort.

Légende image, America PAC offre 1 million de dollars par jour à un électeur qui signe une pétition soutenue par Musk

L’investissement personnel de M. Musk dans la campagne a été rapidement remarqué par M. Mundy.

« Rien que cela m’a choqué », a-t-il déclaré. « Que quelqu’un’un dépense autant de temps et d’argent pour influencer les électeurs, cela signifie qu’il a une raison de le faire. Cela signifie qu’il le fait pour une raison ».

Certains démocrates, comme le sénateur de Pennsylvanie John Fetterman, ont exhorté leur parti à ne pas ignorer la menace que représente M. Musk avant les élections.

M. Musk séduit un groupe de personnes qui le considère comme « indéniablement brillant » et parmi lesquels les efforts de sensibilisation traditionnels des démocrates se révèlent difficiles, estime M. Fetterman.

Depuis qu’il a apporté son soutien à M. Trump à la suite de la tentative d’assassinat à Butler, en Pennsylvanie, le 13 juillet, M. Musk est devenu un habitué de la campagne électorale, où il lance souvent des avertissements selon dont seul M. Trump peut « sauver » la démocratie américaine.

Dans les derniers jours de la course, M. Musk a sillonné l’État de Pennsylvanie, un État clé du champ de bataille qui est devenu le centre d’intérêt de M. Trump et de Mme Kamala Harris.

America PAC distribue désormais 1 million de dollars par jour jusqu’au jour de l’élection à un électeur choisi au hasard – quelle que soit son affiliation politique – à condition qu’il se soit inscrit sur les listes électorales et qu’il ait signé une pétition.

Lors d’événements organisés à Harrisburg et Pittsburgh au cours du week-end, par exemple, M. Musk a remis des chèques géants de type loterie aux gagnants, sous le regard enthousiaste de la foule qui scandalisait « Elon ». Il a répondu en disant à la foule que leur énergie « allumait un feu » dans son âme.

Lors d’un rassemblement à Philadelphie lundi, la députée Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré que M. Musk « faisait miroiter un million de dollars à beaucoup d’entre nous qui ont du mal à joindre les deux bouts, s’ils dansent pour lui ».

« Elon Musk pense que faire miroiter de l’argent à un travailleur est une choisie mignonne à faire lorsque l’élection de notre vie est devant nous, parce que c’est ce que font les gens et les milliardaires comme lui », at- » a-t-elle ajouté.

Certains observateurs ont toutefois remis en question sa motivation et ont suggéré que M. Musk et ses entreprises avaient tout à gagner d’une relation avec M. Trump.

Parmi ces observateurs figure Matt Teske, le PDG de la plateforme de recharge de véhicules électriques Chargeway.

Selon M. Teske, le changement politique de M. Musk a été difficile pour de nombreux acteurs de l’industrie des véhicules électriques, mais n’est pas une surprise après plusieurs années où il est devenu de plus en plus actif en politique.

« Je pense que les intérêts de M. Musk se concentrent principalement sur une poignée de choses qui sont importantes pour lui dans le cadre de ses activités, [la] réglementation étant un sujet sur lequel il a exprimé ses préoccupations », explique M. Teske. . Il note que M. Musk « s’est fortement opposé » aux restrictions mises en place lors de la pandémie de Covid-19 en Californie.

Légende image, Musk, le patron de SpaceX, a exprimé ses craintes qu’une réglementation excessive n’étouffe l’innovation.

Le professeur Gordon de l’université du Michigan partage cet avis. Il explique que M. Musk se considère comme quelqu’un qui a été freiné par les régulateurs et estime que l’intervention du gouvernement a étouffé le développement des technologies sur lesquelles il se concentre, telles que la conduite autonome.

« Il veut être une sorte de pionnier, un entrepreneur sauvage qui peut ouvrir de nouvelles voies et ne pas s’embourber dans la réglementation, qui a tendance à prendre à cinq, dix ou vingt ans de retard sur les progrès technologiques », explique le professeur. Gordon.

« Musk veut aller dans l’autre sens », ajoute-t-il. « Il veut aller sur Mars.

S’il gagne en novembre, Donald Trump a suggéré que M. Musk pourrait superviser la « réduction des coûts » au sein du gouvernement américain. Même s’il ne fait pas exactement ce travail, M. Musk aurait l’oreille de M. Trump grâce à son soutien pendant la campagne, estime les observateurs, et il pourrait avoir une forte influence sur la prise de décision de l’administration .

M. Musk, pour sa part, a déclaré qu’il serait ouvert à l’idée de diriger un « département de l’efficacité gouvernementale » pour mettre fin à « l’étranglement » des États-Unis par la réglementation.

Selon les démocrates, ce poste pourrait présenter un conflit d’intérêts complexe, étant donné les milliards de dollars de contrats gouvernementaux que M. Musk a reçus pour SpaceX et Tesla.

« C’est profondément contraire à l’éthique et illégale », déclare Lenny Mendonca, ancien conseiller économique et commercial du gouverneur de Californie Gavin Newsom.

M. Mendonca estime que ceux qui entretiennent des relations étroites avec le gouvernement et les organismes de réglementation « peuvent faire entendre leur voix », mais ne devraient pas être en position d’autorité par rapport à ces mêmes intérêts.

Lawrence Noble, ancien conseiller général de la Commission électorale fédérale, s’est détaillé sur la légalité des cadeaux offerts par M. Musk au cours du cycle électoral.

M. Noble estime que cette forme de campagne devrait inquiéter les Américains qui accordent de l’importance à la sécurité des environnements de travail et à la protection des consommateurs.

« Nous savons ce que font les lorsque les entreprises sont livrées à elles-mêmes. Elles placent le profit, la valeur pour les actionnaires et la rémunération du PDG au-dessus de la sécurité, et elles considèrent en quelque sorte les questions de sécurité comme un coût d’exploitation », explique-t-il à la BBC.

« Il est dangereux d’avoir quelqu’un qui voit les affaires de cette manière, et le gouvernement de cette manière, en charge de la sécurité », ajoute-t-il.

Pour M. Musk, qui se réjouit d’être un « perturbateur » et un renégat, il ne fait aucun doute que ses relations lucratives avec le gouvernement américain se poursuivront, quel que soit le résultat de l’élection de novembre.

Mais sa marque et sa réputation sont désormais liées à celles de Donald Trump – et ses actions potentielles qu’il le sait.

Reportage complémentaire de Pratiksha Ghildial

