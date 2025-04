Trump efface Obama des murs de la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump a remplacé le portrait de Barack Obama à la Maison Blanche par une peinture le représentant après la tentative d’assassinat dont il avait été victime.

La rivalité entre Donald Trump et Barack Obama (président américain de 2009 à 2017) s’invite jusqu’à la décoration de la Maison Blanche. Le président républicain a fait retirer le portrait de son prédécesseur démocrate pour le remplacer par une peinture saisissante : celle d’un moment clé de sa campagne, capturé après une tentative d’assassinat.

Some new artwork at the White House 👀 pic.twitter.com/l6u5u7k82T

— The White House (@WhiteHouse) April 11, 2025