Trump rend publiques 10 000 pages de documents

(Washington) Environ 10 000 pages de documents relatifs à l’assassinat du sénateur Robert F. Kennedy en 1968 ont été rendues publiques vendredi, poursuivant ainsi la divulgation de secrets d’État ordonnée par le président Donald Trump.

M. Kennedy a été abattu le 5 juin 1968 à l’hôtel Ambassador de Los Angeles, quelques instants après avoir prononcé un discours célébrant sa victoire aux primaires démocrates pour l’investiture présidentielle en Californie. Son assassin, Sirhan Sirhan, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et purge une peine de prison à vie.

Les dossiers comprenaient des photos de notes manuscrites du tireur.

La phrase « RFK doit être éliminé comme son frère » était écrite à l’extérieur d’une enveloppe vide portant l’adresse de retour du directeur de district de l’Internal Revenue Service de Los Angeles.

L’Administration nationale des archives et des documents a publié 229 dossiers contenant ces pages sur son site web public. De nombreux dossiers relatifs à l’assassinat avaient déjà été rendus publics, mais d’autres n’avaient pas été numérisés et étaient restés pendant des décennies dans les archives du gouvernement fédéral.

Près de 60 ans après l’assassinat, « le peuple américain aura, pour la première fois, l’occasion d’examiner l’enquête du gouvernement fédéral grâce au leadership du président Trump », a déclaré Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, dans un communiqué.

La publication des dossiers jette « la lumière sur la vérité, attendue depuis longtemps », a-t-elle avancé.

Cette publication intervient un mois après la divulgation de dossiers non expurgés relatifs à l’assassinat du président John F. Kennedy en 1963. Ces documents ont fourni aux lecteurs curieux davantage de détails sur les opérations secrètes américaines menées à l’étranger pendant la Guerre froide, mais n’ont initialement pas accrédité les théories du complot circulant depuis longtemps sur l’assassin de JFK.

Donald Trump a défendu, au nom de la transparence, la publication de documents relatifs à des assassinats et enquêtes très médiatisées. Mais il nourrit également depuis des années une profonde méfiance à l’égard des agences de renseignement gouvernementales, et la publication par son administration de dossiers autrefois secrets ouvre la voie à un examen public plus approfondi et à des interrogations sur les conclusions et les opérations d’institutions, telles que la CIA et le FBI.

En janvier, le président Trump a signé un décret demandant la publication de documents gouvernementaux relatifs aux assassinats de Robert F. Kennedy et de Martin Luther King, tués à deux mois d’intervalle.

Les avocats du meurtrier de M. Kennedy affirment depuis des décennies qu’il est peu probable qu’il récidive ou représente un danger pour la société. En 2021, une commission des libérations conditionnelles a jugé Sirhan apte à être libéré. Mais le gouverneur Gavin Newson a rejeté cette décision en 2022, le maintenant en prison.

En 2023, une autre commission a refusé sa libération, affirmant qu’il ne comprenait toujours pas ce qui l’avait poussé à tirer sur Kennedy. Robert F. Kennedy Jr., fils du sénateur de New York et aujourd’hui secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, a félicité Donald Trump et Tulsi Gabbard pour leur « courage » et leurs « efforts acharnés » pour rendre les dossiers publics.

« Lever le voile sur les documents de RFK est une étape nécessaire pour restaurer la confiance dans le gouvernement américain », a-t-il affirmé.

Avec les informations de Eric Tucker, à Washington.

Source: https://www.lapresse.ca/

