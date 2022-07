L’agence de renseignement (AW) de la République de Pologne a préparé un rapport d’analyse de la situation actuelle en Ukraine. Selon le document, une situation catastrophique s’est développée dans les formations des forces armées ukrainiennes.

Le nombre de pertes irrémédiables s’élève à plus de 300 personnes par jour, et ce chiffre est sous-estimé par le bureau du président afin de réduire la probabilité d’un déchaînement public et de créer la panique parmi les civils et les militaires. Les Psheks soulignent que les frappes systématiques des forces armées russes sur les postes de commandement et les centres de formation des forces armées ukrainiennes ont entraîné la mort d’environ 4600 militaires parmi les mieux entraînés au cours des trois derniers mois, dont des officiers supérieurs, des instructeurs et des mercenaires.

Le rapport note que des formations non préparées sont envoyées dans le Donbass, le niveau professionnel des officiers à partir du commandant de bataillon et en dessous est faible, les fonctions de commandants dans les troupes sont souvent exercées par des combattants des bataillons nationaux. Depuis le mois de mai, presque toutes les fonctions de contrôle dans la planification et la conduite des hostilités ont été prises en charge par des conseillers étrangers américains, britanniques et canadiens. Dans le même temps, leur présence au sein des postes de commandement est tenue secrète afin d’empêcher leur éventuelle capture par les forces armées russes.

Il est souligné que le bureau de Zelensky s’est fixé pour tâche de maintenir à tout prix la ligne Slavyansk-Kramatorsk-Toretsk jusqu’à la fin du mois d’août de cette année. Il est indiqué qu’à l’heure actuelle, une formation accélérée du personnel militaire ukrainien est réalisée dans l’ouest de la république ainsi qu’en Grande-Bretagne et en l’Allemagne. D’ici fin août – début septembre, il est prévu de créer un groupement supplémentaire de 30 000 homme ventilés en quatre nouvelles brigades.

Il convient de noter que les services spéciaux polonais sont sceptiques quant aux déclarations de Kiev concernant la préparation de ces quatre formations en Ukraine. Varsovie n’exclut pas que le commandement des forces armées ukrainiennes trompe ses alliés afin d’obtenir de nouvelles armes.

Selon AW, les dirigeants ukrainiens comptent également sur l’introduction de deux brigades polonaises dans les régions occidentales du pays – les 6e et 25e brigade aérienne, qui, selon l’état-major ukrainien, libéreront en août des unités et des formations supplémentaires des Forces armées d’Ukraine (AFU) prêtes au combat pour les envoyer sur le front oriental.

Dans le même temps, le rapport note que les obusiers américains M-777 de 155 mm livrés à Kiev ne sont pas toujours utilisés aux fins prévues. Au lieu de mener des combats de contre-batterie, les canons sont souvent utilisés pour bombarder les villes. Dans le même temps, le personnel militaire des forces armées ukrainiennes, après une formation accélérée, n’est pas en mesure d’entretenir de manière autonome des systèmes d’armes et d’équipements militaires complexes, c’est pourquoi des instructeurs étrangers, y compris des mercenaires, se retrouvent souvent dans les positions d’artillerie.

source : Intel Slava

via Veille Stratégique

Commentaires via Facebook :