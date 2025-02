Un responsable d’USAID limogé après un rapport critique sur le démantèlement

Un responsable de la surveillance de l’agence américaine d’aide internationale USAID a été limogé par le gouvernement peu après la publication d’un rapport sur les conséquences de son démantèlement, ont affirmé mercredi plusieurs médias américains.

Paul Martin, inspecteur général pour l’USAID, a reçu mardi un courriel d’un membre de la Maison Blanche, l’informant “qu’au nom du Président Donald Trump (…) votre rôle d’inspecteur général de l’Agence des États-Unis pour le développement international est résilié, avec effet immédiat”, selon le Washington Post.

Cette décision lui a été notifiée au lendemain de la publication par ses services d’un rapport sur les effets du démantèlement de l’USAID décidé par Donald Trump, et alors que le président américain a limogé plus d’une dizaine d’inspecteurs généraux de différents organismes depuis sa prise de fonction fin janvier.

L’administration américaine entend licencier près de 90% des quelque 10.000 employés de l’agence, mais la justice a pour l’instant suspendu le plan de départ.

Le démantèlement de l’USAID aurait de conséquences massives pour de nombreuses ONG dans le monde qui dépendent de l’aide et des financements américains, et aurait un lourd impact sur l’influence américaine dans le monde, l’USAID étant un outil majeur de “soft power”.

Cette agence gère un budget de 42,8 milliards de dollars, qui à lui seul représente 42% de l’aide humanitaire déboursée dans le monde.

Donald Trump entend mettre un terme aux “problèmes de fraude, de gaspillage, d’abus” des multiples organes gouvernementaux américains, et accuse l’USAID de malversations, affirmant que “la corruption” y est “à des niveaux jamais vus”, a-t-il assuré, sans étayer son propos.

Le rapport publié lundi se penche sur les “risques et défis pour la sauvegarde et la distribution des 8,2 milliards de dollars de l’USAID en fonds d’aide humanitaire engagés mais non décaissés” du fait de la suspension des programmes d’aide étrangère décidée par le Département d’Etat et la décision de réduire les effectifs de l’agence, “qui ont considérablement réduit la capacité opérationnelle de son Bureau d’assistance humanitaire (BHA)”.

La réduction des effectifs limitera la capacité du BHA de l’USAID “à empêcher que de l’aide humanitaire soit bloquée pour d’éventuels liens avec des groupes terroristes, et à surveiller les livraisons d’aide dans des environnements à haut risque”, estime-t-il.

La suspension de l’aide rend elle incertaine la situation de “plus de 489 millions de dollars d’aide alimentaire dans les ports, en transit et dans les entrepôts”, qui risquent de se détériorer, nécessitent de trouver des lieux de stockage, et risquent d’être détournés.

