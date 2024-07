Le Niger a surclassé la Chine, la France et les États-Unis dans le classement des pays qui possèdent des réserves importantes d’uranium.

Selon le rapport publié par “Oil Price” et “Visual Capitalist”, l’Australie, le Kazakhstan et le Canada détiennent plus de la moitié des réserves mondiales d’uranium. Ce minéral, crucial pour la production d’énergie nucléaire, est souvent perçu comme rare en raison de son rôle essentiel et des coûts associés à son extraction.

Contrairement aux idées reçues, l’uranium est plus abondant que des métaux précieux comme l’or et l’argent. Le rapport de la “World Nuclear Association” d’août 2023 révèle que ces trois pays dominent le classement avec des réserves significatives :

Australie : 1,7 million de tonnes (28% des réserves mondiales)

Kazakhstan : 815 000 tonnes (13%)

Canada : 589 000 tonnes (10%)

Outre les leaders, d’autres pays possèdent également des réserves importantes d’uranium. Voici la liste des principaux détenteurs selon le rapport :

Russie : 481 000 tonnes (8%)

Namibie : 470 000 tonnes (8%)

Afrique du Sud : 321 000 tonnes (5%)

Brésil : 311 000 tonnes (5%)

Niger : 277 000 tonnes (5%)

Chine : 224 000 tonnes (4%)

Mongolie : 145 000 tonnes (2%)

Ouzbékistan : 131 000 tonnes (2%)

Ukraine : 107 000 tonnes (2%)

Reste du monde : 524 000 tonnes (9%)

Grâce à l’amélioration des technologies de prospection, les réserves découvertes d’uranium ont augmenté de 25 % au cours de la dernière décennie. Cette croissance continue révèle de nouveaux gisements, améliorant ainsi la sécurité de l’approvisionnement global en uranium.

Un rapport de “Research & Markets” prévoit une augmentation de la production mondiale d’uranium en 2024, atteignant 60 300 tonnes, contre 54 000 tonnes en 2023 et 50 000 tonnes en 2022. L’Ouzbékistan devrait représenter 49 % de cette augmentation, suivi par le Canada et l’Australie avec plus de 40 % de l’augmentation totale.

Historiquement, le Canada est le plus grand producteur d’uranium avec un total de 554 475 tonnes entre 1945 et 2022. Les États-Unis et l’ex-Union soviétique suivent avec respectivement 378 038 tonnes et 377 613 tonnes. Le Kazakhstan, avec 349 789 tonnes, et l’Australie, avec 240 579 tonnes, complètent le top 5 historique.

Depuis la publication du rapport, de nombreux internautes ont souligné le fait que le Niger a surclassé la Chine, la France et les États-Unis dans le classement des pays qui possèdent des réserves importantes d’uranium.

Source: https://yop.l-frii.com/

