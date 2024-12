Visite du Premier ministre au Niger : Le Général de division Abdoulaye Maïga assiste à la finale de lutte traditionnelle à Dosso

Le Chef du gouvernement a également rencontré la communauté malienne de Niamey. Il sera reçu aujourd’hui avec ses homologues du Niger et du Burkina Faso par le Chef de l’État du Niger, le Général Abdourahamane Tiani

Nommé le 21 novembre dernier, le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de division Abdoulaye Maïga, a réservé sa première visite à l’extérieur au Niger. Le Chef du gouvernement est arrivé à Niamey samedi dernier, pour une visite de travail et d’amitié. Le Général de division Abdoulaye Maïga est accompagné du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, de la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Diarra Djénéba Sanogo et du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Modibo Traoré.

Le Général de division Abdoulaye Maïga a été accueilli à l’aéroport de Niamey par le Premier ministre du Niger, ministre de l’Économie et des Finances, Ali Mahamane Lamine Zeine, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement. Quelques minutes plus tard, le Premier ministre nigérien accueillera son homologue burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Un des temps forts de la deuxième journée de cette visite, le Chef du gouvernement du Mali a assisté hier, à Dosso, capitale de l’une des huit régions du Niger, située à 139 km de Niamey, à la finale de la 45ème édition de Sabre national kokowa (lutte traditionnelle en haoussa) en compagnie de ses deux homologues de la Confédération des États du Sahel.

La lutte traditionnelle reste le sport roi au Niger. Dans une arène Salma Dan Rani de Dosso pleine à craquer, la finale du championnat de lutte traditionnelle a mobilisé environ 15.000 spectateurs. Le bouquet final de la compétition, retransmis sur les trois chaînes de télévision publiques de l’espace AES, à mis aux prises le champion en titre, Kadri Abdou dit Issaka de Dosso, qui cherchait son 7è sabre national et Abba Ibrahim de Niamey, qui disputait sa première finale de la compétition. À la surprise générale, le combattant de Niamey terrasse le triple champion sortant après 3’28 de combat. Abba Ibrahim a ainsi inscrit son nom au palmarès de la compétition et remporté 12 millions de Fcfa, un sabre et un cheval.

Il a également reçu en cadeau un véhicule 4×4, un billet d’avion aller-retour pour La Mecque.

Les trois Premiers ministres de la Confédération des États du Sahel (AES) ont également rendu une visite de courtoisie au sultan de Dosso, Amadou Sounna Seydou, avant de regagner Niamey. À son retour dans la capitale nigérienne, le Général de division Abdoulaye Maïga a accordé une audience à une délégation de la communauté malienne au Niger, conduite par le président du Conseil des Maliens du Niger, Mahamadou Alassane Tikina.

Le Premier ministre a également reçu la visite du président directeur général de Nomad art et culture, ambassadeur de la culture et de la paix, Alhousseini Chehou qui a offert un sabre au Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. Aujourd’hui, des discussions sont prévues sur la coopération entre les pays membres de la Confédération des États du Sahel (AES). Les trois Premiers ministres seront également reçus par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Chef de l’État du Niger, le Général Abdourahamane Tiani.

Envoyé spécial

Ladji Madiheri DIABY

