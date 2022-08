Depuis son accession à la présidence russe, Vladimir Poutine a attiré l’attention des grands médias mondiaux pour deux raisons majeures. Premièrement, dans sa jeunesse, il a servi dans les services de renseignement soviétiques (KGB) et pendant la désintégration de l’Union soviétique, il était colonel au siège du KGB à Dresde, en Allemagne de l’Est. Cela signifie que le jeune dirigeant russe a des souvenirs éléphantesques de l’époque soviétique. Deuxièmement, après la chute de l’Union soviétique, le jeune Vladimir Poutine, qui est diplômé en droit et ancien officier du KGB, s’est retrouvé sans emploi pendant une brève période jusqu’à ce que le maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, le nomme au bureau, où il a d’abord servi en tant qu’officier junior avant de devenir maire adjoint. Ces deux expériences sont devenues la raison principale qui a attiré l’attention des grands médias mondiaux sur la personnalité obscure, mystérieuse et incompréhensible du jeune leader russe.

Au lendemain de l’attaque terroriste de septembre 2001, Vladimir Poutine est devenu le premier dirigeant mondial à se rendre aux États-Unis et a rencontré le président américain de l’époque, George W. Bush. Après une brève rencontre avec le jeune dirigeant russe, le président Bush a déclaré publiquement : « J’ai regardé l’homme dans les yeux. Je l’ai trouvé très franc et digne de confiance ». Peut-être que la tentative du président Bush de sonder l’âme de Vladimir Poutine n’était pas une gaffe géopolitique, car dans ses décisions et sa défense des intérêts de la Russie, Vladimir Poutine s’est toujours montré franc et digne de confiance.

Néanmoins, ce n’est pas seulement dans la sphère politique que Vladimir Poutine a été mal compris et mal interprété, mais aussi dans la sphère géopolitique. Selon les mots du célèbre animateur de télévision russe et icône des médias mondiaux Vladimir Pozner, « Au cours des vingt dernières années, les dirigeants occidentaux ont mal compris Vladimir Poutine et, par conséquent, au cours de la même période, la façon dont Vladimir Poutine s’est présenté était le reflet même de la mentalité politique occidentale. »

Si nous analysons la personnalité du dirigeant russe d’un point de vue géopolitique, il apparaît sans aucun doute comme un réaliste pragmatique complet qui considère toujours la « sécurité » de la Russie comme sa priorité absolue. Au cours des premières années de sa présidence, Vladimir Poutine a établi des relations étroites tant avec les États-Unis qu’avec ses voisins européens. Pour obtenir les garanties de sécurité des États-Unis et de ses alliés européens, la Russie a collaboré avec l’OTAN pour créer le Conseil OTAN-Russie en 2002. La tâche principale du Conseil OTAN-Russie était la recherche d’un consensus, la coopération et la consultation mutuelle sur les questions de sécurité. Il ne faut peut-être pas oublier ce geste pragmatique de Vladimir Poutine.

En outre, depuis les premiers jours de son mandat, Vladimir Poutine n’a cessé de partager les lignes rouges de la sécurité de la Russie avec les États-Unis et ses alliés de l’OTAN en Europe. Les experts en politique étrangère ont qualifié le pragmatisme de la politique étrangère de Poutine, celle d’une approche de la Russie face à son étranger proche, d’efficace jusqu’en 2004. Les préoccupations de la Russie en matière de sécurité ont commencé à s’aggraver lorsqu’un grand nombre d’États post-soviétiques d’Europe baltique et orientale ont rejoint l’Union européenne. Néanmoins, dès le début, la Russie a perçu l’expansion vers l’est de l’UE sous l’angle du dilemme de la sécurité et, par conséquent, lors de plusieurs rencontres internationales, Vladimir Poutine a remis en question la politique d’expansion vers l’est de l’UE. Ici, la montée en flèche des préoccupations sécuritaires de Poutine peut être mise en parallèle avec l’analyse du célèbre auteur géopolitique Tim Marshall. Selon Marshall, tout au long de l’histoire, la Russie a été prisonnière de sa géographie plate, vaste et trop étendue, où la « sécurité » est toujours restée l’obsession de ses dirigeants.

De même, la politique d’expansion vers l’est de l’UE, qui a débuté en 2004, est devenue le principal sujet de débat et de discussion parmi les élites politiques et sécuritaires russes. Les élites russes de la sécurité, en particulier, pensaient que l’expansion vers l’est de l’UE visait à ouvrir la voie à l’OTAN pour atteindre les frontières russes. Ainsi, de cette discussion est né un nouveau phénomène de sécurité, celui de « l’encerclement de la Russie », qui a fini par dominer la politique étrangère russe pour les années à venir. La plupart des élites politiques et de sécurité russes ont directement blâmé les États-Unis pour l’américanisation des politiques étrangères et de défense européennes. À cet égard, si quelqu’un veut comprendre le contexte du conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine, il doit étudier la transformation de la politique étrangère russe après 2004. En outre, l’année 2004 est importante pour deux raisons majeures.

Premièrement, 2004 a marqué le début de l’expansion de l’UE vers l’est et donc des avancées de l’OTAN vers les frontières russes. Deuxièmement, au cours de ces mêmes années, les révolutions de couleur ont commencé dans l’espace post-soviétique, en commençant par l’Ukraine, dont la Russie pense qu’elles étaient parrainées par l’OTAN pour renverser les régimes favorables à la Russie. Ainsi, dans le sillage des révolutions de couleur, le terme « Sécurité de la sphère d’influence de la Russie » est devenu l’obsession majeure des élites politiques et sécuritaires russes.

Dans ce dernier contexte, si nous révisons la pensée géopolitique du président russe, alors, selon Poutine, la chute de l’Union soviétique a été la plus grande catastrophe géopolitique du vingtième siècle qui a mis en péril la sécurité géopolitique de la Russie. C’est peut-être la raison pour laquelle, dès les premiers jours de son mandat, Vladimir Poutine a spéculé sur les problèmes de sécurité de la Fédération de Russie. Même, concernant les lignes rouges de la Russie, il a lancé un avertissement clair aux États-Unis et à ses alliés européens de l’OTAN lors de son discours à la Conférence sur la sécurité de Munich en 2007. Vladimir Poutine a déclaré : « le fait que nous soyons prêts à ne pas placer l’armée de l’OTAN en dehors du territoire allemand donne à l’Union soviétique une solide garantie de sécurité » – où sont ces garanties ? Ainsi, du point de vue géopolitique de Poutine, les Américains et leurs alliés européens ont éclipsé et méprisé les garanties de sécurité données à la Russie et ont permis à l’OTAN d’encercler la Russie, ce qu’il considère comme une promesse non tenue.

En tant que réaliste pragmatique, Vladimir Poutine estime que puisque l’Amérique et ses alliés européens ont rompu la promesse, la Russie a le droit naturel d’assurer sa sécurité dans l’espace post-soviétique. Par conséquent, les événements tels que la guerre avec la Géorgie (2008) et l’annexion de la Crimée (2014) n’étaient qu’un calme avant la tempête. À mon avis, ces événements ont été le signal d’alarme pour que l’OTAN abandonne son expansionnisme le long des frontières russes. Malheureusement, à l’Ouest, ces deux événements majeurs n’ont pas été reçus comme des avertissements majeurs ; au contraire, l’Ouest les a considérés comme une agression russe et un néo-impérialisme, ce qui est complètement hors de toute logique.

Selon Poutine, l’Occident doit respecter la Russie en tant que pôle distinct dans l’ordre international, aux côtés d’autres puissances mondiales émergentes comme la Chine et l’Inde. Selon Poutine, le moment unipolaire est terminé et l’état de droit international ne peut être renforcé et mis en œuvre que si l’Occident respecte la « sphère d’influence » de chaque pôle. En outre, la multipolarité émergente est réelle et l’Occident doit comprendre ce fait, s’il est un tant soit peu sérieux en matière de paix et de sécurité internationales.

