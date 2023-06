Times Higher Education (THE), un organisme britannique spécialisé dans les données sur l’enseignement supérieur, vient de publier son premier classement des universités subsahariennes. Une liste établie après l’évaluation de 120 établissements de 20 pays subsahariens. Résultats.

L’Université sud-africaine du Witwatersrand est la meilleure université d’Afrique subsaharienne. C’est le résultat auquel est arrivé le britannique Times Higher Education (THE), spécialisé dans les données sur l’enseignement supérieur, dans son premier classement dédié aux établissements supérieurs de cette région, publié le lundi 26 juin.

L’université de Johannesburg occupe la deuxième place, suivie de l’Université de la santé et des sciences connexes de Muhimbili en Tanzanie. L’université de Pretoria (Afrique du Sud), et l’université ougandaise de Makerere, ferment le Top 5.

Au total, 120 universités de 20 pays ont été évaluées sur la base de cinq indicateurs: les ressources et les finances, l’accès et l’équité, les compétences pédagogiques, l’engagement des étudiants et l’impact sur l’Afrique. «Toutes les universités susceptibles d’être classées ne sont pas présentes dans cette édition inaugurale, et tous les pays ne sont pas représentés, car le processus est volontaire et des seuils minimums ont été fixés pour les réponses à la toute jeune enquête auprès des étudiants», précise THE.

Belles performances des universités publiques

Environ deux tiers des universités participantes sont des établissements publics, un quart sont des établissements privées à but non lucratif, et environ un dixième sont établissements privées à but lucratif. Le Nigeria domine largement ce classement avec 37 établissements, soit un pourcentage de 42%, devant l’Afrique du Sud avec ses neuf universités (12%), et le Ghana (7%).

L’autre constat, c’est la grande absence des universités francophones de ce classement. L’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine vétérinaires du Sénégal et l’université africaine de développement du Niger sont les deux seuls établissements de cette sous-région à y figurer.

Les universités publiques se sont particulièrement distinguées, puisqu’on retrouve sept dans le Top 10, « qui ont obtenu une note globale moyenne de 50 % dans le classement et facturent un montant médian de 966 livres sterling (£) par an. À titre de comparaison, les établissements privés ont obtenu une note moyenne de 43 %, avec des frais annuels de 1 922 £ pour les organisations à but non lucratif et de 3 291 £ pour les organisations à but lucratif », souligne l’’organisme.

Mieux, ces établissements publics ont également enregistré de meilleurs résultats en moyenne sur quatre des cinq piliers , à savoir ressources et financement, accès et équité, engagement des étudiants et impact sur l’Afrique.

Les 10 meilleures universités d’Afrique subsaharienne en 2023

Selon THE, les données ont été collectées auprès des responsables de ces universités, dans le cadre d’un projet lancé par un consortium d’organisations et d’entreprises d’enseignement supérieur africaines et internationales. Un programme piloté par l’Université Ashesi au Ghana, en partenariat avec la Fondation Mastercard.

«Le classement explore l’impact des universités d’Afrique subsaharienne sur la résolution de certains des défis les plus difficiles auxquels le continent est confronté, en tenant compte des priorités clés de l’Agenda 2063 (de l’UA) et des Nations unies», explique-t-il.

Pour l’organisme, connu pour ses célèbres classements tels que The World University Rankings et The Impact Rankings, qui évaluent l’impact social et économique des universités à travers le prisme des 17 Objectifs de développement durable des Nations unies, cette évaluation aidera aussi les universités africaines «à mettre en avant les bonnes pratiques, à se comparer à leurs pairs et à identifier les domaines dans lesquels elles peuvent s’améliorer».