Washington: Des milliers de manifestants réclament un cessez-le-feu à Gaza

– Après la prière du vendredi devant le Congrès américain

Des milliers de manifestants se sont rassemblés à Washington DC, pour exiger un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ciblée par les bombardements israéliens.

xAprès la prière du vendredi, des musulmans américains ont organisé, à l’invitation d’associations Islamiques de Washington, des manifestations de soutien à la Palestine, auxquelles ont participé des femmes et des enfants, dans le quartier du “National Mall”, en face du bâtiment du Congrès américain.

Les manifestants, dont beaucoup portaient des keffiehs (l’écharpe traditionnelle palestinienne), ont observé la prière du vendredi dirigée par l’imam, Omar Suleiman.

Ils ont porté des drapeaux palestiniens et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : “Nous sommes témoins d’un génocide”, “Stoppez l’apartheid” et “Nous sommes aux côtés de la Palestine”.

Ils ont également scandé des slogans tels que “Palestine libre” et “Cessez le feu maintenant”.

Durant la manifestation, deux députées américaines se sont adressées à la foule depuis un podium décoré d’une grande banderole noire sur laquelle on pouvait lire “Cessez-le-feu”.

La députée Cori Bush a exprimé sa gratitude aux personnes présentes en déclarant: “Nous sommes unis et vous n’êtes pas seuls”.

Elle a indiqué avoir soumis la “Résolution de cessez-le-feu maintenant” au Congrès, soulignant l’appel à mettre fin à la violence.

La résolution exhorte l’administration du président américain, Joe Biden, à appeler à la cessation immédiate de l’escalade et à un cessez-le-feu entre Israël et la Palestine occupée, en plus de fournir une aide humanitaire à Gaza.

Pour sa part, la députée musulmane Rashida Tlaib a affirmé que des crimes de guerre étaient commis à Gaza.

“Un génocide est en train de se produire et les gens restent silencieux”, a-t-elle ajouté.

Tlaib a également appelé l’administration Biden à prendre des mesures plus significatives pour parvenir à un cessez-le-feu.

À l’aube du 7 octobre, l’opération militaire “Déluge d’Al-Aqsa” a été lancée contre Israël par le Hamas en collaboration avec d’autres factions palestiniennes à Gaza, en réponse “aux attaques continues des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux de culte, et plus particulièrement contre la mosquée Al-Aqsa dans Jérusalem-Est occupée”.

De son côté, l’armée israélienne a lancé l’opération “Épées de fer” et continue de mener des frappes intensives contre de nombreuses zones de la bande de Gaza, habitée par plus de deux millions de Palestiniens, qui subissent de conditions de vie détériorées, à cause du blocus israélien en place depuis 2006, qui s’est renforcé au maximum durant la guerre actuelle.

* Traduit de l’arabe par Mounir Bennour.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

Commentaires via Facebook :