Depuis que William Ruto (Kenya) et Bola Tinubu (Nigeria) ont accédé à la présidence, ils ont fait l’objet de critiques similaires concernant leurs fréquents voyages à l’étranger.

Les deux hommes ont fait l’objet de descriptions peu flatteuses, les coûts associés à leur penchant supposé pour les voyages en avion contrastant souvent avec les conditions économiques difficiles dans leur pays.

Un journal kenyan, le Standard, a surnommé M. Ruto le “président volant”. Il a déclaré que “son amour pour l’avion est si grand qu’il semble qu’il ne puisse laisser passer aucune occasion” en dépit des exigences intérieures pressantes, telles que la lutte contre le coût élevé de la vie.

Le mois dernier, alors que M. Tinubu effectuait un nouveau voyage en Europe, le chef de l’opposition nigériane, Atiku Abubakar, a déclaré sur les réseaux sociaux que le Nigeria n’avait pas besoin d’un “touriste en chef”. Il a critiqué la visite privée du président “alors que le Nigeria se noie dans l’océan de l’insécurité”.

D’une certaine manière, on peut considérer qu’il s’agit d’un coup bas, facile à lancer par n’importe quel détracteur. Les présidents doivent participer aux réunions des chefs d’État et entretenir des relations avec l’étranger. Cela est important non seulement pour des raisons diplomatiques, mais aussi économiques, car des accords d’investissement lucratifs peuvent être négociés.

Mais certains ont fait remarquer que feu le président tanzanien John Magufuli n’a jamais voyagé en dehors de l’Afrique au cours de ses six années de mandat.

La glorification personnelle

Macharia Munene, analyste kenyan de la politique étrangère, reconnaît que certains voyages sont nécessaires, mais estime que d’autres sont indubitablement “inutiles”.

“Vous avez des présidents qui aiment être dans les airs… Certains de ces voyages sont des glorifications personnelles, pas vraiment pour le pays”, a-t-il déclaré à la BBC.

MM. Ruto et Tinubu, ainsi que leurs porte-parole, défendent leurs voyages en affirmant qu’ils sont essentiels pour aider à résoudre les problèmes qu’ils sont accusés d’ignorer.

Au cours des huit mois qui ont suivi son investiture, M. Tinubu a effectué 14 voyages, soit une moyenne d’un peu moins de deux par mois, mais ce chiffre est dérisoire par rapport à celui de M. Ruto, qui a effectué une cinquantaine de voyages à l’étranger depuis qu’il est devenu président en 2022, soit une moyenne de plus de trois par mois.

À titre de comparaison, le prédécesseur de M. Ruto, Uhuru Kenyatta, a effectué en moyenne un peu plus d’un voyage à l’étranger par mois au cours de sa décennie à la tête du pays, ce qui est similaire au bilan du précédent président du Nigéria, Muhammadu Buhari, bien qu’en termes de nombre total de jours passés à l’étranger, la différence ne soit pas si importante.

D’autres dirigeants mondiaux ont également accumulé les miles aériens, mais MM. Ruto et Tinubu sont confrontés à des questions persistantes sur la nécessité de chaque voyage.

Les dirigeants nigérian et kenyan étaient tous deux en Europe à la fin du mois dernier – M. Ruto en Italie pour assister au sommet Italie-Afrique, tandis que M. Tinubu poursuivait sa “visite privée” inexpliquée en France, la troisième fois qu’il se rendait dans ce pays depuis mai dernier. Depuis, M. Ruto a effectué d’autres voyages.

En juin 2023, trois semaines seulement après son entrée en fonction, M. Tinubu s’est rendu à Paris pour un sommet de deux jours sur le climat. Il s’y était déjà rendu plusieurs mois auparavant “pour se reposer” et planifier la transition peu après son élection à la présidence.

De Paris, il s’est rendu au Royaume-Uni pour des entretiens privés avec son prédécesseur, qui s’était également rendu au Royaume-Uni pour se “reposer” après les élections. Une semaine plus tard, M. Tinubu s’est rendu en Guinée-Bissau pour une réunion de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), suivie d’un voyage à Nairobi.

En août, il s’est rendu au Bénin et, en septembre, en Inde, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis pour l’Assemblée générale des Nations unies, avant de rentrer à Paris.

Il est resté chez lui pendant tout le mois d’octobre avant de reprendre ses voyages en Arabie Saoudite, puis en Guinée-Bissau et en Allemagne à la fin du mois de novembre et, une semaine plus tard, il s’est rendu à Dubaï.

La présidence nigériane a déclaré que ces voyages étaient importants pour attirer les investissements étrangers.

“Lors de chacun de mes voyages à l’étranger, mon message aux investisseurs et autres hommes d’affaires a été le même. Le Nigeria est prêt et ouvert aux affaires”, a déclaré le président Tinubu dans son message du Nouvel An 2024.

Le programme de voyage de M. Ruto depuis son investiture en 2022 a été encore plus chargé.

Entre septembre de cette année-là et décembre dernier, il s’est rendu à l’étranger au moins deux fois par mois. En mai 2023, il a effectué cinq voyages. Il s’est rendu dans divers pays africains, en Europe et aux États-Unis pour des événements mondiaux et des réunions bilatérales.

Cette année, en janvier, il s’est rendu en Ouganda, en République démocratique du Congo et en Italie. Ce mois-ci, M. Ruto s’est déjà rendu au Japon et aux Émirats arabes unis.

Il n’y a pas que la question de la fréquence, mais aussi celle du coût.

M. Tinubu aurait dépensé au moins 3,4 milliards de nairas (2,2 millions de dollars ; 1,8 million de livres sterling) pour des voyages nationaux et à l’étranger au cours des six premiers mois de sa présidence, soit 36 % de plus que le montant prévu au budget pour 2023, a rapporté le journal nigérian Punch, citant GovSpend, une plateforme de technologie civique qui suit les dépenses du gouvernement.

Au Kenya, le contrôleur du budget, un bureau indépendant qui supervise les dépenses du gouvernement, a montré une augmentation significative des dépenses de voyage du bureau du président au cours de l’année jusqu’en juillet de l’année dernière – qui comprenait neuf mois de la présidence de M. Ruto.

Les dépenses globales pour les voyages nationaux et à l’étranger se sont élevées à plus de 1,3 milliard de shillings kenyans (9,2 millions de dollars ; 7,3 millions de livres sterling), dépassant de plus de 30 % le budget des voyages de l’année précédente.

Le porte-parole du gouvernement kenyan n’a pas répondu aux questions de la BBC sur les voyages de M. Ruto, bien que le président et le porte-parole les aient souvent justifiés.

M. Ruto lui-même a déclaré qu’il ne “voyageait pas comme un touriste” et que ces voyages étaient nécessaires pour obtenir des investissements étrangers et créer des emplois pour les Kényans à l’étranger – il a récemment déclaré qu’il avait obtenu plus de 300 000 opportunités d’emploi par le biais de négociations.

Après le récent voyage au Japon, M. Ruto a déclaré qu’il avait obtenu des contrats d’une valeur de plus de 2,3 milliards de dollars.

Tout en soulignant les avantages des voyages présidentiels, le Nigeria et le Kenya ont également pris des mesures pour répondre aux critiques concernant les voyages à l’étranger des fonctionnaires.

Le Kenya a déclaré qu’il avait réduit de 50 % le budget consacré aux voyages de la fonction publique, à la suite des accusations de “gaspillage” lors des voyages nationaux et à l’étranger. Mais cela ne semble pas avoir affecté le président lui-même, qui a déclaré qu’il n’éviterait pas les voyages tant qu’ils sont bénéfiques.

Le mois dernier, le président nigérian a annoncé une réduction d’environ 60 % de la délégation officielle chargée des voyages. La directive annoncée par son porte-parole Ajuri Ngelale incluait la réduction de l’entourage du président, mais ne précisait pas s’il réduirait le nombre de ses voyages.

Mais il n’y a pas qu’au Kenya et au Nigeria que le coût des voyages pose problème.

L’année dernière, alors que les Congolais se préparaient à se rendre aux urnes, l’une des critiques adressées au président Félix Tshisekedi concernait le nombre de ses voyages, avec des allégations selon lesquelles il n’y avait pas grand-chose à en attendre.

En novembre dernier, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a suspendu tous les voyages internationaux pour lui-même et ses ministres, et a ordonné à tous ceux qui se trouvaient à l’étranger de rentrer en raison des problèmes économiques auxquels le pays était confronté.