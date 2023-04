Cheick Oumar Soumano, président de l’organisation des jeunes patrons du mali (OJEP) : “Le secteur de la construction est un vrai vivier d’emplois tant pour l’emploi salarié que pour l’emploi indépendant” “Nous célébrons le 1er mai en manifestant notre solidarité aux demandeurs d’emplois à travers notre forum économique”

L’Organisation des jeunes patrons du Mali (Ojep) sous le leadership éclairé de son président Cheick Oumar Soumano compte célébrer le 1er mai 2023 (Fête du travail) le Forum économique dédié à la création d’emplois pour les jeunes notamment dans le secteur de la construction. Puisque, selon lui, ce secteur est un vrai vivier d’emplois tant pour l’emploi salarié que pour l’emploi indépendant. Avant de lancer un vibrant appel à l’endroit de la jeunesse malienne afin de participer à ce forum qui vise à mettre la lumière sur les opportunités d’emplois offertes par le secteur de la construction. Suivez plutôt l’interview que Cheick Oumar Soumano nous a accordée.

Aujourd’hui-Mali : Monsieur le président, l’Organisation des jeunes patrons du Mali (Ojep) célèbre cette année le 1er mai en organisant un forum économique dédié à la création d’emplois pour les jeunes dans le secteur de la construction. Pourquoi une telle initiative ?

Cheick Oumar Soumano : Avant de répondre à votre question, je voudrais d’abord donner un mot sur l’Ojep qui est la faîtière représentative des jeunes entrepreneurs d’au plus 45 ans. Elle est l’initiatrice du Forum économique des jeunes entrepreneurs depuis 2017.

Ceci étant, pour la 6e édition, nous avons bien voulu nous intéresser aux préoccupations des jeunes diplômés en quête d’emplois. Et, pour ce faire, nous nous sommes aperçus que le secteur de la construction est un vrai vivier d’emplois tant pour l’emploi salarié que pour l’emploi indépendant. Dans cette perspective, et comme pour joindre l’utile à l’agréable, nous avons voulu célébrer ce 1er mai en notre manière, en manifestant au demeurant notre solidarité aux demandeurs d’emplois. Sinon, d’ordinaire, nos fora économiques se tiennent au mois de mars.

Pourquoi le choix de ce thème ?

Le choix de ce thème, comme indiqué précédemment n’est pas anodin. En effet, le secteur de la construction offre un vrai potentiel en termes d’emplois. Et au Mali, rien qu’à voir les chantiers en cours, on s’aperçoit de ce gros potentiel. Mais sauf qu’il n’est pas exploité à hauteur de souhait selon notre constat. Ceci pour un certain nombre de raisons :

– En premier lieu, le dernier concours d’entrée à la fonction publique, les postes disponibles dans le secteur n’ont pas été pourvus pour raison de non atteinte de la part des candidats de la note minimale ;

– En deuxième lieu, la plupart des cadres qui travaillent sur les chantiers en cours sont des étrangers. Beaucoup de nos compatriotes éprouvent des difficultés à accéder à des postes ; toute chose qui pose de la nécessité de la formation professionnelle ;

– En troisième lieu, les entreprises étrangères concurrencent sérieusement les entreprises locales si bien qu’elles sont reléguées au second rang et jouant le rôle de sous-traitantes.

Alors, dans l’espoir d’apporter des solutions à tous ces problèmes identifiés que l’Ojep a décidé de consacrer le thème de sa 6e édition à cette question, en espérant bien entendu que les recommandations seront faites dans le but d’améliorer le secteur au grand bonheur des jeunes du Mali.

Qui sont les invités et qui peut y participer ?

Pour ce forum, nous avons associé les ordres professionnels du secteur de la construction (Ordres des architectes, des ingénieurs conseils, des urbanistes, Opecom et Apim) qui vont même animer des panels, les banques, les sociétés de garantie, les entreprises évoluant dans le secteur de la construction, les structures de promotion de l’emploi et des investissements sans oublier les services techniques de l’Etat en charge de la construction et l’Ordre des conseils fiscaux pour les aspects de la fiscalité.

Le forum est placé sous la présidence de Mme le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, en raison de la date (1er mai). Nous avons pris le soin d’inviter ses collègues de l’Emploi, des Infrastructures et de l’Habitat.

N’importe qui peut participer au forum et c’est gratuit. Ça sera même un bénéfice pour les jeunes, car il sera mis en lumière les opportunités d’emplois offertes par le secteur de la construction aussi bien dans l’emploi salarié qu’indépendant.

Quelles sont les activités phares du forum ?

Pour les activités principales, après la cérémonie d’ouverture présidée par le ministre du Travail, il y aura deux panels animés par d’éminents experts. Le premier panel est purement technique et traitera des difficultés du secteur à travers les ordres professionnels et le second va s’intéresser à la gestion des difficultés liées aux investissements. Ensuite, il y aura la remise de distinctions “Baromètre” pour encourager les entreprises qui ont créé le plus d’emplois, et surtout des Maliens qui se sont distingués par leur travail bien fait, vu qu’il s’agit du 1er mai, la fête du travail. Et le forum sera clôturé par un cocktail à travers lequel il y aura un réseautage.

Votre mot de la fin

Je voudrais lancer un vibrant appel à l’endroit de la jeunesse malienne pour qu’elle participe à ce forum qui vise à mettre la lumière sur les opportunités d’emplois offertes par le secteur de la construction. Enfin, je voudrais remercier nos partenaires qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de l’événement. Mes remerciements particuliers vont à l’endroit de Mme le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social et son collègue de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle pour leur accompagnement sans faille aux activités de l’Ojep et du “Baromètre” sans oublier bien entendu tous les services techniques de promotion de l’emploi à savoir l’Apej et l’ANPE.

Réalisé par El Hadj A.B.HAIDARA

