«Est-ce que les Ivoiriens se sont réconciliés? La réconciliation est un long processus. Non, la réconciliation n’est pas encore effective. Aujourd’hui, la rupture est un peu plus profonde, vu que les Présidents Ouattara et Bédié, qui étaient alliés, sont divisés. Voilà qui crée des tensions supplémentaires pour 2020. La réconciliation ne sera effective que lorsque tous les protagonistes, y compris l’ancien Président Laurent Gbagbo, pourront s’asseoir et tenir un langage commun qui sera transmis aux Ivoiriens, de sorte qu’on réapprenne à vivre ensemble et à s’aimer.»

Sputnik France: Avant de créer le PRD, vous étiez au RDR. Pourquoi avoir quitté le parti présidentiel?

Dominique Adié: «20 ans dans un parti, c’est toute une vie. Tout jeune est appelé après vingt ans à s’installer, à avoir un chez-soi, à être autonome, à fonder une famille. Je ne voulais plus être l’assisté d’un parti politique. C’est pour cela que j’ai créé avec des amis le PRD.»

Sputnik France: Votre départ n’est donc pas intervenu en raison de mésententes ou désaccords internes?

Dominique Adié: «Non. Il n’y avait pas de mésentente ni de désaccord entre moi et qui que ce soit. J’ai été de tous les combats du RDR dont j’ai connu tous les compartiments, je crois avoir été suffisamment formé pour voir et faire les choses autrement. Toute la vie au RDR a été une vie de combat, de recherche et d’acquisition du pouvoir. Aujourd’hui, le pouvoir, je sais ce que c’est. Ma vision personnelle ne concordait pas avec ce que je voyais du pouvoir actuel, j’ai donc préféré rendre le tablier.

Vous savez, quand on parle du vivre-ensemble, avec le RDR, ce n’était pas le cas. À un moment donné, j’ai compris que c’était une histoire de “ôte-toi que je m’asseye”. Le pouvoir est axé sur les gens du nord. On voyait les gens du nord chercher à posséder le pouvoir. Je ne me retrouvais plus dans cet environnement où je me sentais bien au départ, avec le Président Ouattara. J’estime que le vivre-ensemble, c’est de prendre tous les compartiments de ce pays et d’en faire une force globale pour la nation ivoirienne. Le mieux était donc de partir. Et partir pour un politicien, ce n’est pas aller s’asseoir, c’est aller fonder un nouveau parti avec un nouvel état d’esprit.»

Sputnik France: Depuis la formation du PRD, vous avez multiplié les rencontres. Vous avez notamment rencontré des personnalités comme l’ancien Président Henri Konan Bédié ou encore Pascal Affi N’Guessan, le président statutaire du Front Populaire Ivoirien (FPI, parti de Laurent Gbagbo). Pourquoi?

Dominique Adié: «Quand vous arrivez sur l’échiquier politique national, il faut rencontrer les leaders en place. Surtout ceux qui ont eu beaucoup plus d’expérience dans la gestion des affaires de ce pays. Nous sommes un parti jeune, nous avons besoin de leurs conseils pour évoluer dans cet environnement. Et il était aussi question de voir un tant soit peu dans quelle mesure nous pourrions être utiles les uns aux autres.»