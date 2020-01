Dans cette interview, le coordinateur général du Groupe de suivi budgétaire (GSB), Bassidy Diabaté, explique le budget, le rôle de la direction générale du budget dans les recettes de l’Etat et les avantages que bénéficient un agent du budget dans l’exercice de sa fonction.

Mali tribune : Qu’est-ce qu’un budget ?

B. D. : Il faut savoir que le budget n’est pas de l’argent liquide déposé dans un bureau de l’Etat. Le Budget est un acte (Loi), qui prévoit et autorise toutes les recettes et toutes les dépenses annuelles de l’Etat ou des collectivités territoriales (région, cercle, commune).

Mali tribune : Quel est le rôle et la place de la direction nationale du budget dans les recettes de l’Etat ?

B. D. : Les gros pourvoyeurs de recette au Mali sont : les impôts, la douane et la direction du budget qui est la cheville ouvrière du ministère de l’Economie et des Finances en termes d’élaboration du Budget. C’est elle qui centralise tout ce qui est proposition des départements ministériels, des institutions et d’autres. Elle ne fait que centraliser et avec l’expertise de ses agents, voir les tenants et les aboutissants conformément aux textes en vigueur par rapport à l’élaboration et à la prévision des recettes et à la manière de dépenser.

La direction générale du budget ne peut que soumettre le budget aux autorités ministérielles. Dans un premier temps, c’est le Premier ministre qui donne le ton par une lettre de cadrage pour chaque activité, évènement ou département. Le rôle de la direction est de voir si cette lettre de cadrage est respectée. Elle a pour mission de centraliser les choses conformément aux textes et de soumettre à qui de droit pour les questions d’arbitrage et de vote. C’est l’Assemblée nationale qui vote le budget, mais il passe d’abord par le gouvernement. Le gouvernement à travers le ministre des Finances et les autres ministères se mettent d’accord et statuent sur les allocations budgétaires et les qualités des dépenses avant de les envoyer à l’Assemblée pour vote après analyse.

Mali tribune : Les agents du budget bénéficient-ils de certains avantages dans l’exercice de leurs fonctions ?

B.D : Ce sont des postes techniques et non politiques. Ceux qui sont comptables, sont comptables. Les secrétaires ou autres le sont également. Chacun a son rôle et sa responsabilité. Il n’y a pas question de privilège. Tu es recruté pour un mandat déterminé. Les tâches sont fixées et ce que le premier responsable te confie souvent. Mais, il faut savoir que pour chaque structure, il existe un certain avantage pour tous comme les heures supplémentaires. Surtout au niveau du budget, certains passent la nuit. J’en suis témoin. Donc ils peuvent avoir des avantages en fonction des heures supplémentaires et des coûts de motivation. Cela n’est pas exclu. Les autres privilèges sont liés au poste de responsabilité.

Propos recueillis par

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :