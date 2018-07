«Les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours», tel est le titre du livre édité par Choguel Kokalla Maïga et son coauteur Issiaka Ahmadou Singaré. L’ouvrage a été présenté, le jeudi 9 juin, dans la salle de conférence de la Maison de la presse.

La cérémonie de présentation de ce livre a enregistré la présence de plusieurs personnalités politiques et de la société civile, ainsi que des chercheurs. Il s’agit notamment de l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, l’ancien président de l’Assemblée nationale, Ali Nouhoum Diallo, le président du Haut conseil des collectivités territoriales, Satigui Sidibé et le président de la Maison de la presse, Dramane Alou Koné.

A l’entame de ses propos, l’ancien ministre Choguel Kokalla Maïga a rappelé les faits qui, selon lui, sont à l’origine de la rébellion répétitive au Mali. A l’entendre, le point de départ de la crise de la rébellion au Mali remonte au début des années 1900. A ses dires, après la conquête territoriale des localités du nord, les colons ont fait le pacte avec une tribu vassale, leur alliée, appelé la convention du Bourem. “Ce pacte, conclu le 15 septembre 1907, octroie des avantages aux Ifohgas au détriment des autres communautés majoritaires de ladite localité. L’une des clauses de ce pacte fait de l’Adrar des Ifohgas un territoire des Ifohgas. Ainsi, il interdit tout droit d’entrer aux autres communautés sans leur accord. Or, l’Adrar des Ifohgas n’a jamais appartenu aux Ifohgas. Cette localité n’appartient à personne car c’est une zone où des communautés se sont côtoyées durant des décennies. Et c’est au nom de ce pacte que la France empêche chaque fois à notre armée ou à d’autres groupes armés de prendre le contrôle de cette zone. Les germes de cette crise ont été semés à cette date”, a fait remarquer l’ancien ministre.

La France sème les germes de la rébellion au Mali

A le croire, si la France, pour défendre ses intérêts, a semé les germes de la crise de la rébellion au Mali, cependant, après l’indépendance du Mali, sa gestion a été marquée par une mauvaise interprétation par des dirigeants du pays. Parce que, selon Choguel, les différents présidents du Mali, à partir de 1990, ont eu une lecture erronée des causes de la rébellion.

“Ils ont mal apprécié le fond des problèmes en proposant des solutions qui ne reflètent pas la réalité du terrain. Le constat est que le malade, au lieu de guérir, est tombé dans le coma. C’est ce qui est arrivé au peuple malien. La crise a perduré parce qu’il y a eu de mauvais diagnostics de la crise malienne”, a-t-il laissé entendre.

A sa suite, le coauteur dira que contrairement aux deux premiers présidents du Mali indépendant, ce sont ceux de la 3ème République qui ont le plus déçu le peuple malien dans la gestion de la crise de la rébellion. Les premiers présidents du pays, notamment Modibo Kéïta et Moussa Traoré, ont géré les différentes rébellions à la satisfaction des Maliens.

“Les présidents Modibo Kéïta et Moussa Traoré avaient une approche très précise contre la rébellion. En plus de la diplomatie qu’ils menaient en douce pour soigner l’image du pays, ils mataient militairement les rebelles”, a expliqué le Pr Issiaka Ahmadou Singaré.

Revenant à la charge, Choguel Kokalla Maïga a déploré qu’à défaut de suivre cette dynamique, les présidents Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré vont saper le travail de leurs prédécesseurs à travers l’affaiblissement de l’armée parce que les militaires n’étaient plus formés ni équipés. “Le comble en plus de ces faits est que des discours de certains de nos présidents comme Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré légitimaient la rébellion. Dans ce livre de 500 pages, les auteurs relèvent des passages de l’intervention d’AOK où il affirme que les rébellions au Mali étaient d’essence démocratique”, a-t-il martelé.

“Les séparatistes qui étaient en exil ont été ramenés dans les fourgons de Serval pour les installer à Kidal”

Et de poursuivre qu’après cette déclaration de Alpha Oumar Konaré, son successeur, ATT, a commis également la même erreur en s’en prenant à l’approche de Moussa Traoré contre des rebelles.

En ce qui concerne l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, Choguel Kokalla Maïga soutient que le document contient des points difficiles à mettre en œuvre. “Je ne rejette pas entièrement le document, mais j’estime que la façon dont il est appliqué, le pays ne trouvera pas la paix”, a indiqué l’ancien patron de l’Amrtp.

Consécutivement au coup d’Etat que notre pays a connu, la Communauté internationale, sous prétexte de venir apporter un appui, a donné tous les moyens à la Mission onusienne au Mali pour prendre en main le Mali. Dès lors, la gestion des questions du nord du Mali a échappé non seulement au Mali, mais aussi à tout un contient, l’Afrique, en passant par la Cedeao.

“On a créé un sanctuaire. Les séparatistes qui n’étaient ni une force politique, ni une force militaire, ni une force morale et qui étaient en exil ont été ramenés dans les fourgons de Serval pour les installer à Kidal. On est parti prendre les terroristes pour venir les imposer comme des interlocuteurs à l’État malien. C’est ce qui s’est passé en Algérie”, a-t-il dénoncé.

D’après Choguel, la mission d’aider le Mali à recouvrer une partie de son territoire national s’est rapidement transformée en une force d’interposition. Ainsi, les terroristes et les séparatistes étaient remis en selle à chaque fois que ceux-ci étaient en difficulté. Pour les deux conférenciers, la France n’est pas intervenue pour sauver notre pays, mais pour ses propres intérêts.

Boubacar PAÏTAO

