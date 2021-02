En marge aux travaux du Comité de suivi de l’accord- CSA ce mercredi 10 février 2021, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mohamed Salia Touré, accompagné du Directeur général de l’ANPE, Ibrahim ag Nock a pris part à la conférence avec la société civile de Kidal.

Il a pris la parole pour exposer ses stratégies en termes de déclinaison de la Politique nationale de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle.

Mohamed Salia Touré a exprimé que Kidal est une priorité pour lui et il dit que la question du chômage est une forte exigence. Il a rappelé que les activités du PROCEJ seront renforcées par les activités des autres structures du Département.

Le ministre Touré a, aussi, exprimé une forte conviction en appelant la société civile à l’aider à mieux internaliser les activités de son département en mettant l’accent sur les agrégats démographiques suivants :

75% de la population est jeune.

50% de la population a entre 21 et 35 ans.

21 % de cette population est constituée des femmes.

Il les a annoncés en rappelant que ces agrégats sont à la fois des défis mais aussi des avantages comparatifs.

Il a fait des annonces sur l’opérationnalisation rapide des services de ses structures notamment les établissements publics et les projets.

En effet il a donné des instructions fermes, notamment à travers les points suivants :

– L’installation rapide des antennes ANPE, APEJ et FAFPA de même que le Directeur régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

– L’identification rapide des priorités des jeunes et des femmes en ce qui concerne la promotion de l’emploi et la formation professionnelle,

– Le lancement rapide d’un programme d’insertion des jeunes et des femmes dans les corps des métiers locaux sous la présidence du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle avec toutes les structures.

A ce niveau, l’ANPE, à travers le directeur général, a annoncé au ministre que des Kits d’insertion dans les corps de métier sont déjà disponibles à Gao car son local est occupé encore par les mouvements signataires et souhaite avoir un local pour l’exercice et l’opérationnalisation de la Direction régionale ANPE de Kidal dont le Directeur régional est toujours en service à Gao.

Pour finir, il a rendu une visite de courtoisie à l’Amenokal Mohamed ag Intallah pour lui réitérer la ferme volonté de son département pour l’accompagnement des organisations sociales et professionnelles de la région, conformément aux axes stratégiques de la Feuille de route de la Transition.

Il a exhorté le Directeur général de l’ANPE à relayer les instructions et prendre attache avec le Secrétaire général du département aux fins d’inscrire ses dites instructions auprès du cabinet et le relais auprès des conseillers techniques, chargés des sous-secteurs de la formation professionnelle et de la promotion d’emploi de même que ceux chargés de la société civile, secteur privé et les projets de coopération bilatérale et multilatérale du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Une conférence de presse avec les femmes et les jeunes demandeurs d’emploi de Kidal a eu lieu l’après midi

Source : Délégation ANPE

