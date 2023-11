Kidal. Le Général El Hadji Gamou nommé Gouverneur de la Région

A 58 ans, le général de division El Hadji Gamou serait nommé, ce mercredi 22 novembre 2023, Gouverneur de la Région de Kidal. Ancien Casque bleu de l’ONU en Sierra Leone, le Général Gamou est incontestablement, le plus gradé et le plus célèbre officier Touareg de l’armée malienne. Il est aimé des Maliens de Kayes à Kidal pour sa fidélité à la République.

Sur les réseaux sociaux, sa nomination est accueillie avec joie. Le Général El Hadji Gamou remplace au poste de gouverneur de Kidal, le colonel Fodé Malick Sissoko, qui aurait été récemment interpellé par les services compétents après la fuite d’un vocal dans lequel il aurait renouvelle sa fidélité’’ au patron de la CMA, mouvement rebelle qui contrôlait Kidal depuis 2012.

Le 14 novembre dernier, l’armée malienne a pris le contrôle de la ville de Kidal et celle de toute la région longtemps abandonnée aux mains de groupes armés terroristes. Le nouveau gouverneur aura pour mission prioritaire de sécuriser les personnes et leurs biens dans la région de Kidal et relancer les activités économiques et les services sociaux de base.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :