Dans une déclaration rendue publique, le 04 novembre 2023, la Confédération des Touareg Iwillimiden et Alliés (CTIA) sous la direction de l’honorable Bajan Ag Hamatou a appelé toutes les communautés membres et alliés de la Confédération des Iwillimiden et Alliés et les combattants à rejoindre sans délai le processus de paix. En outre, la Confédération appelle le Gouvernement et tous les mouvements signataires à rejoindre sans délai la table du Comité de Suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger en vue de son parachèvement. Elle invite tous les Maliens à une union sacrée autour du Mali. Par ailleurs, la CTIA décide de soutenir et d’adhérer aux Mouvements de l’Inclusivité.

« La Confédération des Touareg Iwillimiden et Alliés (CTIA), est préoccupée par les derniers développements sécuritaires consécutifs à la résolution N°2690 (2023) du 30 Juin 2023 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, relative au retrait de la MINUSMA et à la rétrocession de ses emprises aux FAMAS donc à l’Etat du Mali », révèle la déclaration de la CTIA sous la plume de Farock Ag Hamatou. La CTIA, après analyse du contexte socio politique et sécuritaire au Mali en lien avec l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger dit avoir constaté la reprise injustifiée des hostilités. La CTIA salue le professionnalisme et le courage des FAMAS (Forces armées maliennes) ainsi que des plus hautes autorités de la Transition dans la conduite du processus de retrait coordonné et ordonné de la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali).

La CTIA, acteur républicain important dans la mise en œuvre de l’Accord dans ses zones d’influence et pour le compte des populations et communautés qu’elle représente se sent interpellée quant à son rôle pour la préservation de la paix. La Confédération des Touareg Iwillimiden et Alliés, ajoute la déclaration, après avoir discuté avec certains acteurs signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, notamment le Secrétaire Général de la CPA, Président des Mouvements de l’Inclusivité et les responsables de la plateforme des mouvements du 14 Juin 2014 d’Alger, informe l’opinion nationale et internationale de ce qui suit : la CTIA réaffirme son soutien indéfectible aux « autorités de la Transition et au Mali un et indivisible comme en atteste le sacrifice ultime des nôtres qui ont versé leur sang, le 09 Mai 1916 à Andéramboukane contre le colonisateur français, sous le leadership de l’Aménokal Fihroune AG ALINSAR » ; maintient son engagement à ne ménager aucun effort pour que les maliens en général et la Confédération des Touareg Iwillimiden et Alliés en particulier puissent bénéficier des dividendes de la paix et de l’Accord d’Alger ; décide de soutenir et d’adhérer aux Mouvements de l’Inclusivité ; appelle toutes les communautés membres et alliés de la Confédération des Iwillimiden et Alliés et les combattants à rejoindre sans délai le processus de paix sous la conduite du Gouvernement représenté par le Ministre de la Réconciliation chargé de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger à travers les Mouvements de l’Inclusivité ; réaffirme sa solidarité avec tous les Mouvements Républicains engagés pour la paix ; demande à tous les compatriotes ayant une quelconque responsabilité de mettre fin aux souffrances du peuple malien ; réaffirme son attachement à la souveraineté, à l’intégrité et à l’indépendance du Mali ; invite tous les maliens à une union sacrée autour du Mali, notre seul et unique héritage commun.

Enfin, la CTIA appelle le Gouvernement et tous les mouvements signataires à rejoindre sans délai la table du Comité de Suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger en vue de son parachèvement.

Aguibou Sogodogo

