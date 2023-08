L’artiste musicien international et Prince de la Kora, Sidiki Diabaté se produira en concert à l’Accor Arena Paris Bercy le 17 Novembre prochain. Pour le lancement des activités de ce show, il a tenu une conférence de presse vendredi dans l’après-midi au Radisson Collection (Ex Sheraton) en présence du Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo et devant une crème d’artistes de renom du Mali.

Sidiki Diabaté est un artiste aujourd’hui de dimension mondiale, qui fait honneur à la musique malienne hors de nos frontières et celles du continent. Son grand spectacle du 17 novembre prochain à Bercy s’annonce sous des bons auspices. En prélude, son staff a organisé une conférence de presse riche en couleurs.

L’évènement fut marqué par plusieurs interventions. A savoir, celles entre autres, de la représentante de la Famille Diabaté, Souadou Diabaté, du Griot-Parolier, Bourama Soumano et le parrain d’honneur de la Famille Diabaté et homme d’affaire, Mamadou Sinsy Coulibaly.

En sa qualité de Directrice Générale de Kora Groupe, Djélika Diabaté, non moins sœur de la star a éclairé la lanterne de l’assistance sur cette salle emblématique de ‘’Bercy’’ qui accueillera très bientôt Sidiki Diabaté. Selon elle, l’Accor Aréna ex ‘’Bercy’’ est une salle mythique polyvalente et modulable de 20.000 places située dans le 12ème Arrondissement parisien, ayant accueilli des plus grands artistes internationaux comme Johnny Halliday, Julien Clerc, Aya Nakamura , Youssou N’dour, Fally Ipupa, Wizkid, Toumani Diabaté, entre autres. D’ailleurs, que le géniteur de l’artiste, Dr Toumani Diabaté a déjà réalisé au sein de cette salle un sold-out, durant deux jours de suite, dans le cadre de son projet ‘’Lamomali’’ avec Mathieu Chedid, un record jamais battu par un artiste africain à Bercy.

D’après elle, cette salle a fait fabriquer des légendes et représente un véritable cap incontournable quant à la classification et l’évolution scénique et publique des artistes. « Après son succès fulgurant au Zénith de Paris en 2022 comptant 7000 places, et un guichet fermé, l’artiste originaire du Mandé, digne fils du Mali, chevalier de l’Ordre National du Mali, 1er jeune africain à être nominé au Grammy Awards, Sidiki Diabaté entend porter très haut ses origines et le drapeau de sa patrie à ‘’Bercy’’ » a-t-elle souligné pour expliquer le choix de ladite Salle pour la tenue de ce concert.

A l’en croire, cet évènement est un véritable chalenge pour la Star, qui se souci de satisfaire le grand public. Aux dires de Djélika, Sidiki a décidé de relever ce défi avec le soutien de toute sa patrie, des corps Institutionnels nationaux et internationaux, des Associations féminines, des corps religieux, des médias nationaux et internationaux, de l’ensemble des griots ainsi que de ses fans et admirateurs qui l’ont toujours porté haut.

Au programme, dit-elle, le concert se déroulera en full live, pour une durée de 2H, avec une scène centrale en 360 degré. Que se produiront aussi de nombreux artistes nationaux et internationaux. A cet effet, la première partie du spectacle sera assurée par des artistes ouest-africains et français qui seront dévoilés dans les prochains jours. Aussi, est-il prévu pour début novembre, une avant-première du concert à Bamako avec une large diffusion, la participation de nombreuses institutions maliennes et internationales, artistes et corps diplomatiques.

Pour le grand concert du 17 novembre à Berçy, l’accès se fera sous condition de ticketing, disponible en ligne en France et dans tous les points de ventes, dont le coût varie de 49 euros à 110 euros.

« Sidiki va à ‘’Bercy’’ avec le drapeau du Mali…. »

Le Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo en guise de soutien des plus Hautes Autorités a remis le drapeau du Mali au Prince de la Kora pour qu’il le porte haut voire très haut. En s’adressant à l’artiste, il a dit ceci : « Sidiki va à ‘’Bercy’’ ! Porte le drapeau du Mali ; porte le nom du Mali ; porte la réputation du Mali. Au nom des plus Hautes Autorités de notre pays…. J’ai l’honneur de vous remettre l’emblème du Mali le drapeau tricolore, va à ‘’Bercy’’ et porte le haut, très haut ! ».

Quant à l’artiste, il a exprimé son immense fierté et honneur d’avoir reçu le drapeau de la main de son Ministre de tutelle au nom de l’Etat malien dans le cadre de son concert à ‘’Bercy’’. En outre, il a sollicité le peuple malien et la Diaspora de l’aider à écrire l’histoire du Mali en France, culturellement parlant, en sortant massivement pour ce rendez-vous si important pour la culture malienne. Sidiki Diabaté a également annoncé la sortie d’un nouvel album avant la date du concert et promet un spectacle hors du commun. Le rendez-vous est donc pris pour le 17 novembre !

Par Mariam Sissoko

