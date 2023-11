En concert en France : Sidiki Diabaté enflamme Bercy et se hisse dans une nouvelle dimension artistique

«Une ambiance dingue… Ces moments resteront historiques pour nous» ! C’est ainsi qu’a commenté l’un des plus de 20.300 privilégiés qui ont eu la chance d’assister au méga-show de la jeune star Sidiki Diabaté dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 novembre 2023 dans la mythique Arena Accor Bercy de Paris (France).

Le prince de la kora et coqueluche de la nouvelle génération des griots/artistes du pays n’a voulu se présenter seul devant ses fans. En effet, Sidiki a associé à ce moment de communion avec ses fans et les mélomanes du monde son père et mentor Madou Sidiki Diabaté, Safi Diabaté, Babani Koné, Iba One… Mokobé et aussi Waly Seck du Sénégal. Ils ont contribué à faire trembler Bercy des heures durant pour sans doute le show de l’année à la mythique Arena Accor Bercy 2023.

«Pour mon cher pays le Mali et pour l’Afrique, l’histoire a été écrite de la plus belle des manières dans l’une des plus grandes salles de concert d’Europe, l’Accor Arena de Paris», a commenté la jeune star. Il n’a pas manqué de remercier les autorités maliennes pour leur soutien. Sans oublier ses fans à travers le monde pour «leur incroyable mobilisation». Il n’a pas non plus oublié les légendes de la musique malienne et africaine pour leur soutien et présence à mes côtés… «C’est ensemble que nous l’avons fait et c’est ensemble que nous relèverons des défis encore plus grands pour le Mali et pour l’Afrique», a-t-il promis.

«C’est le Mali et l’Afrique qui gagne», a indiqué Mokobé, invité d’honneur de Sidiki. «Allah Abarika iyé (Gloire à Allah) ! Mon garçon, Sidiki Diabaté, je suis fier de toi comme toute la nation malienne… Je t’avais dis, et tu peux en témoigner, que ça sera écrit dans l’histoire ! Ça y est maintenant», s’est réjoui son père et mentor, Madou Sidiki Diabaté, après cette nuit de folie mélodieuse à Bercy. Comme l’avait prédit notre ami Moussa Sey Diallo, le méga koriste est devenu une méga star avec Bercy et cela grâce au coaching de Madou Sidiki, de Youssou N’Dour… En tout cas de concert à Bercy, on s’en souviendra sans doute encore pendant plusieurs décennies !

Moussa Bolly

Commentaires via Facebook :