Enfant dans le salon de coiffure de sa mère à Gao, elle chantonnait en tressant les clientes. A la fin de ses études agropastorales à Gao sa fibre artistique est reconnue par toute la ville, elle est naturellement poussée vers le concours Miss ORTM et elle devient la représentante de Gao au concours national à Bamako. Son grand père Ibrahim Dicko la confie à Boncana Maiga le maestro incontesté de la musique africaine qui la prend sous son aile et l’intègre à son programme Tounkangouna.

A Bamako, Hawa se trouve très bien entourée par ses grands-mères Fissa Maiga, KhairaArby et le chantre Sabou Dorinthie. Forte de cet encadrement familial, elle est allée

se former à l’Institut National des Arts de Bamako en section musique pour 4 ans pour ensuite intégrerl’Ensemble Instrumental du Mali pendant 2 ans et le Badema National du Mali en 2015. Son cordon familial lui a offert un héritage immense et riche : La Culture Sonrhai. Hawa Maiga chante les chansons populaires Sonrhaï et développe des compositions originales dans la langue du célèbre Ali Farka Toure. Elle puisse son inspiration sur les berges du fleuve Niger de Gao et y mêle le fruit de la diversification qui donne ce beau pays le Mali. Hawa a été encadrée par l’Institut Kôrê des Arts & Métiers de Ségou a traves le Programme Kôrè Qualité Volet Musique de 2015 à 2018.

Hawa Maiga a effectué plusieurs sorties internationales : Le Festival sur le Niger, le Festival au Désert (Mali),le Festival Taragalte (Maroc), les Nuits Atypiques de Koudougou et le Festival d’Arts Social de Banfora(Burkina Faso), le Festival N’Sangu Ndji-Ndji (Pointe-Noire Congo), Le Kolatier (Cameroun), Le MASA (Coted’Ivoire) …

Depuis samedi 13 février 2021, elle nous invite à déguster son nouveau single en clip vidéo intitulé MIMADA. Un single très riche en son, lumière et de couleurs. Comme d’habitude, elle nous chante en Sonrhaï sa langue paternelle, MIMADA qui veut dire littéralement ‘’ les ont dit ‘’, les gens ne font que de l’hypocrisie envers les bonnes personnes. Au lieu de s’occuper de leurs problèmes ou aller travailler, ils font qu’assis et critiquer un tel. HawaMaïga les invitent à laisser l’hypocrisie car ça n’amène nulle part….

Le lien du clip :https://youtu.be/FsMdV9lfvBw

BokoumAbdoul Momini/maliweb.net

