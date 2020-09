Hip –hop : Dr Ked sort un nouvel album intitulé ‘’Reality’’

Après le succès de son premier album ‘’Two face’’, le rappeur malien Dr Ked met au marché un second album de quatorze titres intitulé ‘’ Reality’’. Cet album caractérisé par un mélange de genre musical à savoir le Hip-hop, l’Afrobeat, le Reggae, Mandingue… regroupe plusieurs artistes africains de renommée internationale dont Habib Koité du Mali, Tjiken Ja Fakoly de la Côte d’Ivoire et la révélation de la musique guinéenne, Soul Ben’s… Ce mélange de style musical de l’artiste malien Amadou Kébé alias Dr Ked touche du doigt les réalités de la société malienne et celles que l’artiste même vit au quotidien.

« Je parle surtout de plusieurs thèmes dont nos réalités sociétales, la conduite du rappeur avec les siens, de ma propre vie et celles des autres », explique l’artiste lors de la conférence de presse de lancement de son nouvel album. Lequel justifie les nombreuses collaborations avec d’autres artistes comme une manière de se surpasser et d’exporter la musique urbaine malienne à travers le monde. « Je veux conquérir le monde », lance Dr Ked, entouré de son manageur et les membres du ‘’ Team Dr » avec lesquels il projette une série de concert à Bamako et à l’intérieur du pays. Pour ce faire, il a signé une convention d’organisation de concert avec la structure Diez star au Ciné Babemba.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

