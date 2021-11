Absent de la scène musicale depuis plusieurs années, l’artiste chanteuse et auteur-compositeur, Nabitou Diakité, annonce la sortie de nouvel album sur la plateforme numérique ZikMali223.

Près d’une décennie sans sortir un album, celle qui a fait ses débuts auprès de la star du Wassoulou, Oumou Sangaré, est revenu avec force avec un album de six tires. Devant la presse, Nabintou Diakité a annoncé que un nouvel album est intitulé ‘’ Dounia’’. Contrairement à deux précédents albums : “Nadiara Miyé” sorti en 1998-1999) et “Ma Ouléni” (2004), sera disponible pour les fans à la plateforme numérique ZikMali223.

L’album, selon l’artiste, raconte le vécu de la chanteuse et les réalités du monde. Nabintou Diakité reconnait avoir traversé des périodes difficiles qui justifient, selon elle, son éloignement aux scènes musicales. Et ce sont ces difficultés qui l’auraient inspirées à sortir cet album qui aborde les thèmes relatifs à la Cruauté humaine, la méchanceté gratuite, les coups de la vie, l’amour, l’éducation, la santé, le leadership féminin, la mort.

L’artiste a bénéficié pour la sortie de cet album intitulé “Dounia”, le troisième de sa carrière, du soutien de son époux par Berthin Coulibaly, promoteur de l’espace culturel du Club Africa Espace de Bamako Coura. Nabintou Diakité, l’artiste qu’a fait son initiation dans les scènes musicales dès 10 ans en tant que choriste aux côtés de sa cousine, la diva Oumou Sangaré n’est pas une inconnue.

Avec la star da Diva du Wassoulou, est a parcouru tous les continents du monde, côtoyé les grands artistes et les grandes salles de concerts en tant que choriste et chanteuse. Ces deux premiers albums ‘’Nadiara Miyé’’ et ‘’Ma Ouléni’’, qui la prédestinaient à une longue et riche carrière musicale a été vite interrompue par les dures épreuves de la vie. « J’étais à Abidjan pendant toute cette période », déclare l’artiste qui a préféré se taire sur les raisons qui expliquent sa longue absence des scènes musicales.

Après la sortie numérique de l’album, l’artiste promet la disponibilité des dix titres en disque en janvier 2022 et un concert géant au grand bonheur de ses mélomanes pour marquer son retour en force.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :