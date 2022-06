“Top Live” est la nouvelle émission musicale de 90 minutes en live de l’ORTM pour promouvoir davantage les artistes maliens. Son lancement a eu lieu le jeudi 9 juin 2022 au Radisson Collection sous la présidence de Harouna Barry, représentant le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, qui avait à son côté Hassan Diombélé, le directeur général de l’ORTM.

Selon Hassan Diombélé, le directeur général de l’ORTM qui a dévoilé le concept, “Top Live” est une émission de 90 minutes en live et qui vient compléter “Top Etoiles” ordinaire qui se fait en play-back. “Avec Top Live, l’artiste joue en live devant un public et avec un orchestre. Top Live est une école pour les jeunes artistes qui auront la chance de prester avec des artistes de renom. Elle sera diffusée tous les derniers vendredis du mois à partir de 21 h 30 sur ORTM1. Elle sera animée par Manken accompagné par Fanta Kanté”, a-t-il expliqué.D’après le directeur général, l’émission va comporter 3 rubriques. Il y aura d’abord “l’intro/retro” qui va retracer la vie et le parcours de l’artiste en 5 minutes. Dans cette rubrique, l’artiste chantera en live le morceau qui l’a révélé au grand public ou qui a marqué le début de sa carrière. La 2e rubrique est “le grand plateau”. C’est la partie interview de l’émission. Sur le plateau, l’artiste répondra à toutes les questions de l’animateur et du public (3 personnes) relatives à sa carrière et sa vision de la musique malienne. Ensuite, il occupera la scène pour reproduire 3 de ses chansons en live. La 3e rubrique est “le petit live en herbe”. Dans cette rubrique, l’artiste principal sera invité à chanter en duo avec un jeune artiste en herbe de son choix ou choisi par le réalisateur. A la fin de la prestation, l’artiste va donner des conseils au jeune artiste pour la réussite de sa carrière. Dans cette rubrique, un invité surprise est attendu ainsi que la réaction du public. Auparavant, Hassan Diombélé avait salué la victoire des Aigles sur les Sud-Soudanais, battus 3 à 1. Il a tenu à remercier Sidi Dagnoko (DG de Spirit) pour le partenariat fécond qui le lie à l’ORTM. Au nom du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Harouna Barry a salué la direction générale de l’ORTM pour le lancement de la nouvelle émission en live qui, à ses dires, va à la reconquête du public de l’ORTM. L’enregistrement de la 1re édition de l’émission a eu lieu le samedi 11 juin 2022 au CICB avec comme artiste invité la virtuose du ngoni, Bassékou Kouyaté.

Siaka Doumbia

