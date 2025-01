Dans son adresse à l’armée malienne et à toute la population africaine, le président de la transition du Mali, le Général de Corps d’armée, Assimi Goita a fait savoir aux adversaires du Mali que le pays de Modibo Kéita ne sera plus un terrain de prédilection pour les nostalgiques d’un passé révolu avec un esprit paternaliste. C’était à la veille de ce lundi 20 janvier 2025, jour de la célébration du 64ème anniversaire de la création de la vaillante armée malienne un 20 janvier 1961 par le président de l’indépendance, Modibo Kéita.

20 janvier 1961-20 janvier 2025, cela fait 64 ans que l’armée malienne a vécu. Depuis sa création, elle a toujours brillé grâce à l’engagement des militaires prêts à donner leur vie pour la sécurité des Maliens et de leurs biens. Ainsi de 2012 à nos jours, la fête se fait dans un contexte d’insécurité fomentée par les terroristes et leurs sponsors étatiques. A la face de ces adversaires, au-dedans ou au dehors, le président Goita lance des piques : « Il me plaît de faire savoir à nos adversaires au-dedans comme au dehors que le Mali n’est plus un terrain de prédilection pour les nostalgiques d’un passé révolu avec un esprit paternaliste. Le Mali est un acteur libre, souverain qui choisit sa destinée en toute connaissance de cause. Le Mali dont l’armée était démoralisée, humiliée et infantilisée, se présente désormais comme un acteur important dans la sous-région ».

Si l’on comprend bien le président Goita, les ennemis du Mali agissent sans compter avec l’engagement des hommes et des femmes de la tenace armée malienne. Ils tiennent la dragée haute à tout ennemi qui œuvre dans l’ombre pour déstabiliser le Mali. Pour ce faire, nous pouvons dire sans risque de se tromper que le président Assimi et son armée veillent sur le Mali et surveillent sa sécurité comme le lait sur le feu. Donc, pour les militaires maliens, c’est la sécurité des personnes qui est plus que jamais prioritaire.

Le président Assimi est loin de retrousser les manches dans son combat pour la sécurité du Mali et sa souveraineté. C’est la raison pour laquelle, il a accordé une grande partie de son intervention à cette mission régalienne de l’armée malienne. Ses actions passées et futures, sa modernisation et son rôle au sein de l’Alliance des Etats du Sahel ont constitué essentiellement les paragraphes de son discours. « L’armée malienne, fidèle à sa tradition, a montré la voie, en mettant en échec les forces qui ont cherché à déstabiliser notre pays. Son exemple sert désormais de modèle pour nos sociétés civiles, pour nos populations dont la mobilisation aux côtés des armées constitue une grande preuve », a affirmé le Général de Corps d’armée.

Poursuivant, il a martelé que l’armée malienne est le fer de lance pour la liberté, la justice et la dignité. De son point de vue, c’est grâce à l’armée malienne que le Mali a pu renverser la tendance en reprenant le contrôle du territoire, repousser les assauts terroristes et impérialistes. De son avis, c’est grâce à l’armée, soutenue par le peuple, que le Mali reste debout, déterminé à tracer sa propre voie. Et d’ajouter que la montée en puissance de l’armée, au cours de ces dernières années, est sans équivoque.

Pour lui, c’est une armée forgée dans la lutte dans le sacrifice et dans l’amour inébranlable de notre pays. Les victimes du terrorisme n’ont été oubliées. « Nous rendons hommage à ceux et celles qui ont donné leur vie pour que vive le Mali, qui ont fait face à l’adversité en gardant toujours l’esprit de solidarité et de fraternité qui caractérise notre grande et vieille nation », a laissé entendre l’interlocuteur des téléspectateurs.

A entendre le président, c’est le moment de réaffirmer la volonté de défendre le Mali et son avenir. Car, dit-il, ce jour revêt une signification particulière pour l’armée malienne qui fait face aux crises multiples et aux turbulences géopolitiques mondiales.

Selon lui, en vue de consolider les acquis de 2024 et envisager d’autres succès, l’équipement se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d’une industrie militaire. « Nous travaillons activement à l’installation d’usine d’armements », a-t-il informé.

Si l’on en croit le chef suprême des armées, dans le cadre de son adaptation aux nouvelles menaces, l’armée malienne s’emploiera à l’acquisition de nouveaux équipements courant 2025. « Nos infrastructures militaires sont en pleine modernisation. Cette évolution a permis à nos forces armées de se déployer et d’agir avec rapidité pour protéger notre peuple, pour rendre possible la fourniture des services sociaux de base sur l’ensemble de notre territoire. Les années à venir seront déterminantes. Nous avons commencé à poser les bases d’un Mali souverain, indépendant et maître de son destin. Nous sommes un pays qui ne subit plus, mais un pays qui choisit sa voie », a notifié le président.

Toujours selon lui, l’armée malienne est aujourd’hui au cœur d’une dynamique de solidarité agissante. Pour lui, le Mali ne combat plus seul, il est solidaire de ses voisins et de ses frères d’Afrique. « Grâce à l’AES, nous avons restauré les idéaux des pères fondateurs d’une Communauté des peuples qui s’entraident et mutualisent leurs efforts et qui font bloque face aux défis et la menace. Au sein de l’AES, nous avons renoué avec l’esprit de solidarité agissante en fédérant nos forces, coordonnant nos efforts pour mieux répondre aux défis de la gouvernance et aux défis économiques qui affectent nos peuples. Nous sommes prêts à relever les défis », a-t-il affirmé. Avant d’ajouter que la confédération se tient prête à jouer son rôle central dans la construction d’une Afrique qui se défend et qui se développe par elle-même.

S’adressant particulièrement à l’armée malienne, à ses hommes et à ses femmes, il a réitéré sa confiance et sa reconnaissance. « Vous êtes les garants de notre souveraineté, de notre indépendance et vous êtes la force vitale de notre nation », dit-il. Et d’inviter : « Ensemble, nous continueront à défendre le Mali et à porter haut les couleurs de notre unité et de notre solidarité avec nos frères du Sahel et du continent. Bon anniversaire à notre vaillante armée ! Ensemble, nous ferons le Mali kura », a-t-il conclu.

Bazoumana KANE

